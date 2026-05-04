திங்கள், 4 மே 2026
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (09:21 IST)

கொளத்தூர் தொகுதியில் முக ஸ்டாலின் பின்னடைவு!. பெரம்பூரில் விஜய் முதலிடம்...

vijay
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கிது. அதில், 116 தொகுதிகளில் வெளியான முடிவில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தற்போதுள்ள நிலவரப்படி தவெக 50 தொகுதிகளிலும், திமுக 31 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 34 தொகுதிகளிலும், நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு தொகுதியிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

இதில், திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான முக ஸ்டாலின் 800 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். அதேநேரம், தவெக தலைவர் விஜய் தான் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் தொகுதியில் 4 ஆயிரம் வாக்குகளுக்கும் மேல் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

கடந்த பல வருடங்களாகவே தபால் வாக்குகளை திமுக மட்டுமே முதலிடத்தில் இருந்தது. ஆனால் இந்த முறை தவெக முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது. திமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. விஜயின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இதை பார்க்கலாம். அதேநேரம், 234 தொகுதிகளுக்குமான தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட பின்னரே முழு விபரம் தெரியவரும்.

தபால் வாக்குகளில் திமுக தொடர்ந்து முன்னிலை.. தவெகவின் முன்னிலை அதிகம்..தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: தபால் வாக்குகள் நிலவரம் - திமுக ஆதிக்கம், திருச்சி களத்தில் அதிர்ச்சி முடிவுகள்

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு!.. நேரு தொகுதியில் தவெக முன்னிலை..தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளிலும் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவுகளில் பொதுமக்கள் வாக்களித்தனர்.

தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடக்கம்.. திமுக முதலிடம்.. அதிமுக 2ஆம் இடம்.. தவெக 3வது இடம்..தமிழகத்தில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கியது. தொடக்கமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இதில் தற்போதைய நிலவரப்படி ஆளும் கட்சியான திமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது.

TN Election Results 2026 LIVE: வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்தமிழக சட்டசபைக்கான தேர்தல் வாக்குப் பதிவு கடத மாதம் 23ம் தேதி நடைபெற்றது. கிட்டத்தட்ட 85% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இந்த தேர்தலில்பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடங்கியது.

தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கைதமிழ்க சட்டசபைக்கான தேர்தல் வாக்குப் பதிவு கடத மாதம் 23ம் தேதி நடைபெற்றது. கிட்டத்தட்ட 85% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இந்த தேர்தலில்பதிவான வாக்குக்ள் இன்று எண்ணப்பட உள்ளன.

