சனி, 2 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: சனி, 2 மே 2026 (14:05 IST)

சி.எம். ஆகணும்கிற ஆசை விஜய்க்கு அப்பவே இருந்தது!.. நண்பனே சொல்லிட்டாரே!..

நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறியிருக்கிறார். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார். பொதுவாகவே திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வருபவர்கள் பல எதிர்ப்புகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். எல்லோரும் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது என பலரும் சொல்வார்கள்.

ஆனால் விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கும் வரவேற்பை பார்க்கும் போது அவரால் இன்னொரு எம்ஜிஆர் ஆக முடியும் என்றே தோன்றுகிறது. ஏனெனில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தவெக 30 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை வாங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் முதல் நிலை வாக்காளர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலருமே விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்துள்ளனர்..

கருத்துக்கணிப்புகள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருந்தாலும் கள நிலவரம் விஜய்க்கு ஆதரவாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது எது எப்படியாக இருந்தாலும் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அது தெரிந்துவிடும்.இந்நிலையில், விஜய்க்கு நெருக்கமான நண்பரும், நடிகருமான தாமு ஒரு முக்கிய விஷயத்தை பேட்டி ஒன்றில் சொல்லியிருக்கிறார்..

நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் போதே அவர் சமூக பொறுப்பை பற்றி நிறைய பேசுவார். அந்த படம் முடிந்த போது நிறைய பெண்களுக்கு அரிசி, சர்க்கரை, மளிகை சாமான் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தார். மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு அப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டார். அவருக்கு நாட்டை ஆளவேண்டும் என்கிற எண்ணம் அப்பவே இருந்தது. நான் முதலமைச்சராகனும்னு எங்ககிட்டயே சொன்னார். அதுக்கு அப்புறம்தான் விஜய் மக்கள் இயக்கம் மூலமா மக்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்தார்.

ஒருமுறை நான் ஷூட்டிங் முடித்துவிட்டு ஜெயலலிதா அம்மாவை பார்க்கப் போகிறேன் என விஜயிடம் சொன்னேன். ‘ நீ போ.. நான் பின்னாலேயே வரேன்’ என விஜய் என்றார். பின்னாடி அரசியலுக்கு வருவதைத்தான் அப்படி சொல்லியிருக்கார் என்பது எனக்கு இப்போதுதான் புரிகிறது’ என தாமு கூறியிருக்கிறார்.

தர்பூசணி காரணமல்ல!.. 3 பேர் இறந்த சம்பவத்தில் திருப்பம்..

தர்பூசணி காரணமல்ல!.. 3 பேர் இறந்த சம்பவத்தில் திருப்பம்..சமீபத்தில் மும்பையில் தர்பூசணி சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் மரணமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பல ஊடகங்களும் இந்த செய்தியை வெளியிட்டது.

கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் விடுதி கட்டணம் உயர்வு!..

கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் விடுதி கட்டணம் உயர்வு!..ஈரான் மீது எப்போது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை துவங்கியதோ அப்போது முதலே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட துவங்கியது.

140 - 170 தொகுதியில் வெற்றி!. விஜய் முதல்வராவது உறுதி!.. ராதன் பண்டிட் கருத்து!..

140 - 170 தொகுதியில் வெற்றி!. விஜய் முதல்வராவது உறுதி!.. ராதன் பண்டிட் கருத்து!..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

திருப்பதியில் 3 மாசம் விஐபி தரிசனம் ரத்து!.. தேவஸ்தானம் அதிரடி நடவடிக்கை...

திருப்பதியில் 3 மாசம் விஐபி தரிசனம் ரத்து!.. தேவஸ்தானம் அதிரடி நடவடிக்கை...திருப்பதியில் உள்ள வெங்கடாஜலபதி கோவிலுக்கு ஆந்திராவிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

திடீர்னு ஒரு தலைவன் வந்துட்டான்!.. விஜய்க்கு ஆதரவா பேசிய ராதாரவி...

திடீர்னு ஒரு தலைவன் வந்துட்டான்!.. விஜய்க்கு ஆதரவா பேசிய ராதாரவி...சினிமா துறையிலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருந்தாலும் நடிகர் விஜய் அதில் கவனிக்கத்தக்க ஒரு அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

