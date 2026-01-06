செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
Written By Siva

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசியல் களத்தில் புதிய கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தேமுதிக கட்சி திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைய போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. 
 
கடந்த சில தேர்தல்களில் அதிமுக மற்றும் பாஜகவுடன் பயணித்த தேமுதிக, தற்போது திமுக பக்கம் சாய வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இதற்கான முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் ரகசியமாக தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
தேமுதிக தரப்பில் இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. கட்சியின் செல்வாக்கை நிரூபிக்கவும், தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் அதிக இடங்களை பெறுவதில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதியாக உள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
இருப்பினும், திமுக கூட்டணியில் ஏற்கனவே பல தோழமை கட்சிகள் இருப்பதால், தொகுதிகளை பங்கீடு செய்வதில் இழுபறி நீடிக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கூட்டணி உறுதியானால், அது தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும்.
 
தமிழக அரசியல், திமுக கூட்டணி, தேமுதிக, பிரேமலதா விஜயகாந்த், தேர்தல் கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு, தமிழக செய்திகள், அரசியல் நகர்வுகள், 2026 தேர்தல், திராவிட அரசியல்
 
Edited by Siva

