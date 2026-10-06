  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. dharapuram and madhuranthagam votepoll on nine
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (10:34 IST)

தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்!. 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நிலவரம்..

votepolll
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (10:37 IST)
google-news
7 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டதால் அந்த 7 தொகுதிகளும் காலியாக இருக்கும் நிலையில் அதில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் அக்டோபர் 6ம் தேதி இன்று இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி இன்று காலை 7:00 மணிக்கு மதுராந்தகம், தாராபுரம் இரண்டு தொகுதியிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. முதல்நிலை வாக்காளர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அந்த தொகுதி மக்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்து வருகிறார்கள். இந்த தேர்தலில் தவெக, அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் என ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது..

தவெக ஆட்சி அமைந்து ஐந்து மாதங்களில் இந்த தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால் இந்த இரண்டு தொகுதிகளில் எப்படியும் வென்று விட வேண்டும் என தவெக நினைக்கிறது. முதல்வர் விஜய் அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியதோடு பல கிராமங்களுக்கும் நேரில் சென்று ரோட் ஷோ செய்து வாக்குகளை சேகரித்தார்.

தற்போது தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மதுராந்தகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 15.99 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. அதேபோல் தாராபுரத்தில் 17.55 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காலை 9 மணிக்கு பதிவான வாக்குகளை ஒப்பிட்டால் சற்று குறைவாகவே இருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்னையில் இன்று சில மின்சார ரயில்கள் ரத்து.. முழு விவரங்கள்...

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.