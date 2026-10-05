இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை என்ற முடிவு ஏன்? செளமியா அன்புமணி விளக்கம்...
திருநெல்வேலியில் தாமிரபரணி ஆற்றைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள் ஏற்பாட்டின் பேரில், பாமக எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணி நேரடியாக நெல்லைக்குச் சென்று, தாமிரபரணி ஆற்றில் கழிவுகள் கலக்கும் குறுக்குத்துறைப் பகுதியைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். ஆனால் அந்த கோரிக்கையை மற்ற எதிர்க்கட்சிகள் ஏற்காமல் தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன. இதன் காரணத்தால் இந்த இடைத்தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு அளிப்பதில்லை என்ற தீர்க்கமான நிலைப்பாட்டைப் பாமக எடுத்துள்ளது" எனத் தெளிவுபடுத்தினார்.
மேலும், "பாமக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல்களிலும் பொது வேட்பாளரை நிறுத்தியிருந்தால் பாமக நிச்சயமாகப் பிரச்சாரத்திற்குச் சென்றிருக்கும். இதற்காகப் பாமக கூட்டணியில் இல்லை எனக் கூறுவது முற்றிலும் தவறான தகவலாகும். கூட்டணியில் இருப்பது வேறு; தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பதை முடிவு செய்வது கட்சியின் உட்கட்சி உரிமை" என்றும் அவர் கூறினார்.