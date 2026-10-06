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Written By SIVA SIVA

சென்னையில் இன்று சில மின்சார ரயில்கள் ரத்து.. முழு விவரங்கள்...

சென்னை மின்சார ரயில் ரத்து
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (09:29 IST)
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சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, அக்டோபர் 6ஆம் தேதியான இன்று பிற்பகல் 11:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி வரும் 5 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகச் சென்னை ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
 
செங்கல்பட்டிலிருந்து பகல் 11:50, நண்பகல் 12:30, பிற்பகல் 1:05, 1:35 மற்றும் மாலை 4:15 மணிக்குக் புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை வரை செல்ல வேண்டிய ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
 
மேலும், மறுமார்க்கத்தில் சென்னை கடற்கரையிலிருந்து காலை 10:13, 10:48, பகல் 11:28, நண்பகல் 12:02 மற்றும் 12:30 ஆகிய நேரங்களில் புறப்பட்டுச் செங்கல்பட்டு செல்ல வேண்டிய 5 மின்சார ரயில்கள் பகுதி அளவாக ரத்து செய்யப்பட்டு, தாம்பரம் ரயில் நிலையத்துடனே நிறுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின்சார ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், பயணிகள் தங்களது பயணத் திட்டத்தை அதற்கேற்ப அமைத்துக் கொள்ளுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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