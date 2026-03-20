வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (20:40 IST)

கரூரில் ஷூட்டிங்கா?!.. 4 புரோக்கர்கள் சொல்வதை நம்ப வேண்டாம்!.. சிடி நிர்மல்குமார் ஆவேசம்!..

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர். விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி பலரும் மயக்கம் அடைந்தனர். அதில் பலரும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டும் வழியிலேயே உயிரிழந்தனர்.

 41 பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பத்திற்கு பின்னால் அரசியல் சதி இருக்கிறது.. சிலர் வேண்டுமென்றே கூட்டத்தின் ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வந்தார்கள்.. சிலர் மக்களை தாக்கினார்கள் என்றெல்லாம் தவெக நிர்வாகிகள் சொன்னார்கள். ஆனால் திமுகவினரும், திமுக ஆதவளர்களும் இதற்கு முழுக்க முழுக்க விஜய் மட்டுமே காரணம் என புகார் சொன்னார்கள்..

தற்போது இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய் மூன்று முறை டெல்லிக்கு சென்று விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். ஒருபக்கம் கடந்த சில நாட்களாகவே நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் கூடிய மக்கள் கூட்டத்தை ஜனநாயகன் படத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டனர் என நக்கீரன் கோபால் உள்ளிட்ட சிலர் யூடியூப்பில் பேசி வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக செய்தியாளிடம் கருத்து தெரிவித்த சிடி நிர்மல்குமார் ‘சில அரசியல் புரோக்கர்கள் சொல்வதை மக்கள் நம்ப வேண்டாம்.. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இது போன்ற பொய்யான தகவல்களை பரப்புகிறார்கள்.. ஒரு சினிமா சூட்டிங் எப்படி நடக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்.. அங்கே எல்லா ஊடகங்களும் இருந்தன.. கொஞ்சம் கூட அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் இது போன்ற வதந்திகளை பரப்புகிறார்கள்.. அப்படி எந்த சினிமா ஷூட்டிங்கும் கரூர் மற்றும் நாமக்கல்லில் நடைபெறவில்லை’ என அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...திமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்து வருபவர் துரைமுருகன். எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே திமுகவில் பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும் அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. உணவு டெலிவரி கட்டணத்தை உயர்த்திய Zomatoஎங்கேயோ இடி கிடைத்து எங்கேயோ மழை பெய்து போல ஈரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கிடையே எழுந்துள்ள போரால் இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டர் கேஸ் தட்டப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது .

செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.பிரபலமான நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி இருப்பவர் விஜய்.

மீண்டும் கட்டணத்தை உயர்த்தியது Zomato.. ஆன்லைன் உணவு பிரியர்களுக்கு பேரிடி..!ஆன்லைன் உணவு விநியோக தளமான Zomato, தனது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் வசூலிக்கப்படும் பிளாட்பார்ம் கட்டணத்தை ரூ. 2.40 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த அதிரடி மாற்றத்தை நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிமுக.. நூலிழையில் ஆட்சியை இழக்கும் திமுக.. விஜய்க்கு வெறும் 6 சீட் தான்..ஐஏஎன்எஸ்-மேட்ரைஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பின்படி, தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

