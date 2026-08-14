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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (11:37 IST)

பாஜக பக்கம் சாயும் திமுக!.. இதுவே சாட்சி!.. சி.டி.நிர்மல்குமார் பேட்டி...

stalin modi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (11:44 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துவிட்ட நிலையில் திமுக பாஜக பக்கம் சாய துவங்கியிருப்பதக தவெக பேச துவங்கியிருக்கிறது.

இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் ‘பாஜகவுடன் திமுக நேரடி கூட்டணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக வாக்களிப்போம் என திமுக ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை. இதிலிருந்தே புரிந்து கொள்ளலாம். சொத்துக்களை காப்பாற்றவும், வழக்குகளிலிருந்து தப்பிக்கவும் பாஜகவுடன் திமுக மறைமுக கூட்டணி வைத்திருக்கிறது.

கடந்த ஆட்சியில் பல துறைகளில் விதிமீறல்கள் நடைபெற்ற ஆதாரம் இருக்கிறது. சபாநாயகரின் தேநீர் விருந்தில் கனிமொழி பங்கேற்றதன் மூலம் பாஜகவுடனான கூட்டணி நிரூபணமாகியிருக்கிறது. முன்பு கட்சிக்கு சென்ற நிதி தற்போது அரசின் வருவாக மாற தொடங்கியிருக்கிறது’ என பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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