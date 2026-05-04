திங்கள், 4 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (08:49 IST)

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக அபாரம்.. 27ல் போட்டியிட்டு 4ல் முன்னிலை..அமமுக 1 திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 3 முன்னிலை.. தேமுதிக 0.. சிபிஐ 1

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், கூட்டணி கட்சிகளின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக தபால் வாக்குகளில் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது. தான் போட்டியிட்ட 27 இடங்களில், 4 இடங்களில் பாஜக வேட்பாளர்கள் தற்போது முன்னிலை பெற்றுள்ளனர். இதே கூட்டணியில் உள்ள அமமுக 1 இடத்தில் தனது முன்னிலையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
 
மறுபுறம், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி 3 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அதே கூட்டணியில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 1 இடத்தில் முன்னிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் களம் கண்ட தேமுதிக தற்போதைய தபால் வாக்கு நிலவரப்படி இன்னும் தனது கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.
 
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வாக்குகள் பெரும்பாலும் பிரதான கூட்டணிகளுக்கு இடையே பிரிந்துள்ளதை இந்தத் தரவுகள் காட்டுகின்றன. தேசிய கட்சிகளான பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தங்களது பலத்தை தபால் வாக்குகளில் ஓரளவிற்கு நிரூபித்துள்ளன. இது ஆரம்பகட்ட நிலவரம் மட்டுமே என்பதால், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் உள்ள லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது, இந்தக் கூட்டணிக் கட்சிகளின் வெற்றி வாய்ப்புகளில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும்.
 
Edited by Siva

