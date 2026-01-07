வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும்.. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை..!

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உயர்நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பு, தமிழக அரசியல் மற்றும் ஆன்மீக வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து, அந்த பகுதி பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
 
இருப்பினும், இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராகப் பல்வேறு அரசியல் கருத்துக்கள் எழுந்துள்ளன. மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, சட்டத்திற்கும் அரசியல் சாசன நெறிகளுக்கும் முரணாக இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, தமிழக அரசு இத்தீர்ப்பை எதிர்த்து உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
ஏற்கனவே தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, இந்த விவகாரத்தில் அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. ஒருபுறம் தீர்ப்பை வரவேற்று பக்தர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட, மறுபுறம் அரசியல் கட்சிகள் சட்ட ரீதியான எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருவதால் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் ஒருவித பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
 
