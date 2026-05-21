Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (11:32 IST)

ஒரே கல்லில் 4 மாங்கா!.. புதிய அமைச்சரவை மூலம் வரலாற்றை மாற்றிய விஜய்...

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. அதிமுக, திமுக போன்ற பல வருட அனுபவமுள்ள அரசியல் கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மக்கள் பேராதரவு கொடுத்த நிலையில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று விஜய் தற்போது முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெக ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளது. விஜய் முதலமைச்சராக  பதவியேற்ற போது அவருடன் 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு இன்று புதிதாக 23 எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அமைச்சரவை பட்டியல் மூலம் 4 புதிய விஷயங்களை முதலமைச்சர் விஜய் செய்து காட்டியிருக்கிறார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நான்கு பெண் எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவிவேற்றுக் கொண்டனர். 2011ம் வருடம் அப்போதையை முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் 3 பெண் அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றதே அதிகமாக இருந்தது.

அதேபோல் முதல் முறையாக 7 பட்டியலின எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் 60 வருடங்களுக்குப் பின் காங்கிரசை சேர்ந்த ஒரு எம்.எல்.ஏ அமைச்சராக பதவி ஏற்றிருக்கிறார். அதேபோல் 60 வருடங்களுக்குப் பின் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சியும் மலர்ந்திருக்கிறது. ராஜாஜி மட்டுமே இதை கடைசியாக செய்திருந்தார். இப்படி ஒரு அரசியல் பாய்ச்சலையை தவெக தலைவர் மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நிகழ்த்தி காட்டியிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் பாராட்டி வருகிறார்கள்..

தவெக அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறும்!.. காதர் மொய்தீன் அறிவிப்பு...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ்.பாபுவுக்கு அமைச்சர் பதவி இல்லையா?.. நெட்டிசன்கள் ஆதங்கம்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் வி.எஸ்.பாபு. இவர் ஏற்கனவே அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளில் பயணித்தவர்.

ஒரு வாரத்தில் கட்சியை கலைச்சிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி!....தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

நடிகராக இருந்தபோது ரூ.250 கோடி சம்பளம் வாங்கிய விஜய்.. முதல்வரான பின் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்து, ஒரு திரைப்படத்திற்குப் பல நூறு கோடிகளைச் சம்பளமாகப் பெற்று வந்த சி. ஜோசப் விஜய், தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். "கோடிகளில் புரண்ட சம்பளத்தைத் துறந்துவிட்டு மக்கள் பணிக்காகவே வந்துள்ளேன்" என்று தேர்தல் களத்தில் அவர் முழங்கிய நிலையில், ஒரு முதல்வராக அவருக்குக் கிடைக்கும் மாத ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

ஏஐ பயன்படுத்தும் காய்கறி வியாபாரி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு 350 ரூபாய் வருமானம்.!பெங்களூருவை சேர்ந்த தெருவோர காய்கறி வியாபாரி ஒருவர், செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு சேகரிப்புக்கான அதிநவீன ஹெட்கியர் கருவியை தலையில் அணிந்து வியாபாரம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வைபவ் என்ற பயனர் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ள இந்த வீடியோ, தற்போது 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளைப் பெற்று இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.