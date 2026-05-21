  Madras High Court to Hear Anticipatory Bail Pleas of Political Analyst V Ponraj Today
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (10:45 IST)

தவெக பெண்களை இழிவாக பேசியதாக வழக்கு: பொன்ராஜ் முன்ஜாமீன் மனுக்கள் இன்று விசாரணை..!

அரசியல் விமர்சகர் வி. பொன்ராஜ் தாக்கல் செய்துள்ள இரண்டு முன்ஜாமீன் மனுக்கள், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆர். சக்திவேல் தலைமையிலான அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண் ஆதரவாளர்களை இழிவாக பேசியதாக கூறி, சென்னை மற்றும் கடலூர் காவல்துறையினர் பொன்ராஜுக்கு எதிராக பதிவு செய்துள்ள வழக்குகளின் அடிப்படையில் இந்த முன்ஜாமீன் கோரப்பட்டுள்ளது.
 
அதே நேரத்தில், தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக கூறி, தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான சி. ஜோசப் விஜய் மீது தான் காவல் நிலையத்தில் எதிர்மனு  ஒன்றை அளித்திருந்ததாக பொன்ராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அந்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறை இதுவரை எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும், தன் மீது மட்டும் ஒருதலைப்பட்சமாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தனது மனுவில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
முதலமைச்சர் விஜய் மீதான புகார் குறித்து காவல்துறை மௌனம் சாதிக்கும் நிலையில், பொன்ராஜ் மீதான இந்த அவதூறு வழக்கின் பின்னணி மற்றும் முன்ஜாமீன் மனுக்கள் மீதான உயர்நீதிமன்றத்தின் இன்றைய தீர்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் உற்றுநோக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
