செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (19:41 IST)

தம்பி விஜய் எனக்கு எதிரி இல்லை!... திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த சீமான்...

நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல்வாதியாக மாறி தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் நாம் கட்சி தமிழர் சீமான். துவக்கத்தில் விஜய் கட்சி தொடங்குவதற்கான அறிகுறி வந்த போது ‘தம்பி வரட்டும்’ என வாழ்த்து சொன்னார். விஜய் தன்னுடைய தலைமையை ஏற்பார்.. அவருடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கலாம் எனவும் சீமான் கணக்கு போட்டதாக தெரிகிறது.

ஆனால் விஜய் எப்போது திராவிடத்தை தூக்கிப் பிடித்தாரோ அப்போது சீமானுக்கு விஜய் எதிரியாக மாறிவிட்டார். ‘ஒன்று அந்த பக்கம் நில்.. அல்லது இந்த பக்கம் நில்.. நடுவில் நின்றால் லாரி மோதி செத்துப் போவாய்’ என்றெல்லாம் காட்டமாக பேசினார் சீமான். மேலும் விஜய் ரசிகர்களை அணில் குஞ்சுகள், தற்குறிகள் என்றெல்லாம் மோசமாக விமர்சித்தார்.

இதனால் விஜய் ரசிகர்களின் கோபத்திற்கு ஆளானார் சீமான். இந்நிலையில்தான் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் தற்போது பெரும் சிக்கலை சந்தித்திருக்கிறது. படம் வெளியாக இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலைஇய்ல் இந்த படத்திற்கு இதுவரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. ஒருபக்கம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக வருகிற 12-ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகுமாறு விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சிந்தித்த சீமான் ‘என் தம்பி விஜய் எனக்கு எதிரியும் இல்லை.. போட்டியும் இல்லை. எனக்கு எதிரியே மற்ற பெரிய கட்சிகள்தான்.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு அழுத்தம் கொடுக்கத்தான் செய்வார்கள்.. பாஜகவில் சேர வேண்டும் என எனக்கு கொடுக்காத அழுத்தமா?’ என்று விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசி இருக்கிறார் மேலும் ‘பகவந்த் கேசரி படத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன்.. அந்த படத்தில் சென்சார் எதிர்ப்பது போல எந்த பிரச்சினையும் இல்லை’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.

கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற நினைத்தால் விபரீதம் ஏற்படும்.. ட்ரம்ப்க்கு டென்மார்க் எச்சரிக்கை...

கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற நினைத்தால் விபரீதம் ஏற்படும்.. ட்ரம்ப்க்கு டென்மார்க் எச்சரிக்கை...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், கிரீன்லாந்து தீவு அமெரிக்காவிற்கு சொந்தமானது என்று சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டது சர்வதேச அளவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு டென்மார்க் அரசு தனது கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளதுடன், கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற நினைத்தால் அதன் விளைவுகள் மிக மோசமாக இருக்கும் என்று எச்சரித்துள்ளது.

ஜனவரியில் நல்ல மழை பெய்யும்.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்..!

ஜனவரியில் நல்ல மழை பெய்யும்.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்..!2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக மழை பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம் என்று 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசியல் களத்தில் புதிய கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தேமுதிக கட்சி திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைய போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!

மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி குறித்து பேசுகையில், "மோடி மிகவும் நல்லவர், அவர் என்னை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கவே விரும்புகிறார். நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பது அவருக்கு தெரியும். இந்தியா என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்!.. போனாலும் பிரச்சனை... போகலானாலும் பிரச்சனை.. தளபதி சமாளிப்பாரா?!...

விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்!.. போனாலும் பிரச்சனை... போகலானாலும் பிரச்சனை.. தளபதி சமாளிப்பாரா?!...கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூரில் சுற்றுப்பயணம் செய்த விஜய் மதியம் 12:30 மணிக்கு கரூர் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டு இரவு 7.30 மணிக்குதான் அங்கு சென்றார்

