வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (10:42 IST)

காங்கிரஸ் கேட்ட 70 சீட்!.. லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்த மு.க.ஸ்டாலின்!...

தமிழகத்தில் அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க இன்னும் 5 மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. எந்த கட்சியுடன் யார் கூட்டணி வைக்கப் போகிறார்கள்? என்கிற எதிர்பார்ப்பும் மக்களிடம் எழுந்திருக்கிறது. அரசியல் கட்சிகளும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கலாம்?..எத்தனை தொகுதிகளை கேட்கலாம்? என்கிற ஆலோசனையில் இருக்கிறார்கள்..

திமுகவை பொறுத்தவரை வழக்கம்போல் காங்கிரஸ், முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகளுடன் ஏற்கனவே வைத்திருந்த கூட்டணி இந்த தேர்தலிலும் தொடரவிருக்கிறது. ஒருபக்கம் இந்த முறை திமுகவிடம் அதிக தொகுதிகளை கேட்டு வாங்க வேண்டும் என்கிற முடிவில் காங்கிரஸ் இருக்கிறது. திமுகவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காகவே காங்கிரஸ் தரப்பில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான் இந்த ஐவர் குழு கடந்த 3ம் தேதி சென்னை அறிவாலயத்தில் உள்ள திமுக அலுவலகத்தில் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்தது. அப்போது எங்களுக்கு 70 தொகுதிகள் வேண்டும்.. மேலும் ஆட்சியிலும் பங்கு கொடுங்கள் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்ததாக தெரிகிறது. ஆனால் ஸ்டாலின் இதை பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லையாம்.

திமுக தரப்பில் இன்னும் குழு அமைக்கப்படவில்லை.. அமைத்ததும் இது பற்றி பேசுவோம் என சொல்லி அனுப்பிவிட்டாராம். அதேநேரம் 70 தொகுதியை திமுக கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை.. அதிலும் எதிர்க்கட்சியாக கூட திமுக அமருமே தவிர ஆட்சியில் பங்கு என்பதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை.. திமுக சரித்திரத்திலேயே அது இல்லை என்கிறார்கள் திமுகவினர்.

மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!

மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் நிலவும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், வளர்ச்சி அரசியலுக்கும், பிளவுபடுத்தும் அரசியலுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

500 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்தானதால் பயணிகள் ஆத்திரம்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தை மறித்து போராட்டம்..!

500 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்தானதால் பயணிகள் ஆத்திரம்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தை மறித்து போராட்டம்..!இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிறுவனமான இண்டிகோவில் தொடரும் செயல்பாட்டு சிக்கல்கள் காரணமாக, நேற்று நாடு முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால் டெல்லி, ஹைதராபாத், சென்னை உள்ளிட்ட விமான நிலையங்களில் பெரும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. பயணிகள் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உணவு, தண்ணீர் இன்றித் தவிப்பதாகவும், கவுண்டர்கள் காலியாக இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்குமா? திமுக நோட்டீஸ்

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்குமா? திமுக நோட்டீஸ்மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான சர்ச்சையை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க கோரி, ஆளும் திமுக கட்சி எம்.பி.க்கள் இரு அவைகளிலும் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர். மாநிலங்களவையில் திருச்சி சிவாவும், மக்களவையில் டி.ஆர். பாலுவும் நோட்டீஸ் அளித்தனர்.

தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!

தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போது விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தவருமான செங்கோட்டையன், ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி வெளியிட்ட பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கட்சி மாறிய பின்னரும், ஜெயலலிதாவின் மீதான தனது அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தை இந்த பதிவு மூலம் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மோடி இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது இந்தியர்களின் அதிர்ஷ்டம்: புதின் புகழாரம்..!

மோடி இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது இந்தியர்களின் அதிர்ஷ்டம்: புதின் புகழாரம்..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை "இந்தியாவுக்காகவே வாழ்ந்து, சுவாசிப்பவர்" என்றும், மிகவும் நம்பகமான மற்றும் நேர்மையான தலைவர் என்றும் புகழ்ந்துள்ளார்.

