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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (13:08 IST)

முதல்வர் விஜய் சட்டமன்றத்தில் குறிப்பிட்ட விஞ்ஞான ஊழல்.. என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

அமலாக்கத்துறை அறிக்கை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:08 IST)
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விஞ்ஞான ஊழல்” என்ற வார்த்தை குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் முன்வைத்த கருத்துகள் தற்போது அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படும் சில ஆங்கில வார்த்தைகளை சுட்டிக்காட்டி, பல்வேறு முறைகேடுகள் தொடர்பான தகவல்கள் இருப்பதாக அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
 
Fraud, Manipulation, Misuse of Power, Organized Crime Syndicate, Karur Gang, Illegal Transactions போன்ற வார்த்தைகள் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக முதல்வர் விஜய் கூறினார். மேலும், 2021 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் ரூ.10 முதல் ரூ.100 வரையிலான தொகைகள் ஒரு “organized manner”ல் வசூலிக்கப்பட்டதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
“ஆதாரம் வேண்டும்” என்று தொடர்ந்து கேட்பவர்களுக்கு, ஆவணங்களையே சுட்டிக்காட்டி பதில் அளிப்பதாக விஜய் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக இரண்டு கோப்புகளில் மட்டுமே இத்தகைய தகவல்கள் இருப்பதாக கூறிய அவர், மீதமுள்ள ஆவணங்கள் முழுமையாக வெளிவந்தால் இன்னும் என்னென்ன தகவல்கள் வெளியாகும் என்ற கேள்வியையும் எழுப்பினார்.
 
இதனால் சட்டப்பேரவையில் விஜய்யின் உரை அரசியல் ரீதியாக பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.  
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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