  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm vijay raised question who is captain of karur gang
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:46 IST)

யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. கரூர் கேங்கின் தலைவர் யார்!.. அனல் பறக்க பேசிய விஜய்!...

senthil balaji
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:48 IST)
google-news
இன்று சட்டசபையில் பேசிய விஜய் ‘முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினார். அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் மீதும் அமலாக்கத்துறை புகார் கூறியிருக்கிறது.. டாஸ்மாக் அமைச்சரோடு இணைந்து, ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் சிலரும் முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் சிலரும் முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அதில் சில தனி நபர்கள் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது. அதில் ரத்தீஷ் என்ற நபரின் பெயரும் அடிபடுகிறது. ரத்தீஷ் உத்தரவின் அடிப்படையில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் செயல்பட்டனர்.  அவர் யாருக்கு நெருக்கமாக செயல்பட்டார்? நமது அரசு அமைந்த பிறகு அவர் துபாயில் சென்று ஒழிந்துவிட்டார். யார் அந்த கரூங் கேங்.. அந்த கேங்கின் தலைவர் யார்?.. மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்’.

இதுபற்றி கேட்டால் செந்தில் பாலாஜிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் முன் ஜாமின் கிடைத்துவிட்டது என சொல்வார்கள். முன் ஜாமின் கொடுத்தார்களே தவிர விசாரணை நடத்தவேண்டாம் என சொல்லவில்லை. அவரின் பாஸ்போர்ட்டை ஏன் ஒப்படைக்க சொன்னார்கள்?’ என அனல் பறக்க பேசினார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கட்சி நிதி ஸ்டாலினுக்கும், உதயநிதிக்கும்தான் போனது!.. ஆவேசமாக பேசிய விஜய்...

எதிர்க்கட்சிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்க ஏன் வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை.. சபாநாயகர் பிரபாகர் ..

எதிர்க்கட்சிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்க ஏன் வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை.. சபாநாயகர் பிரபாகர் ..தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் பேசும்போது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து முழக்கமிட்டு, போஸ்டர்களை காட்டிய விவகாரம் தொடர்பாக சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். முதல்வரின் பதிலுரையை தடுக்க முயற்சி நடந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அந்த சூழலையும் மீறி முதல்வர் தனது உரையை முழுமையாக நிறைவு செய்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.

1 மணி நேரம் சட்டசபையில் கொத்து புரோட்டா போட்ட முதல்வர் விஜய்.. திக்கற்று திணறிப்போன உதயநிதி...

1 மணி நேரம் சட்டசபையில் கொத்து புரோட்டா போட்ட முதல்வர் விஜய்.. திக்கற்று திணறிப்போன உதயநிதி...தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்துறை மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான மானியக் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளித்த அவர், சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேரவையில் உரையாற்றினார்.

கொடநாட்டில் வாட்ச்மேன் வேலை பார்த்தவர் விஜய்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கு...

கொடநாட்டில் வாட்ச்மேன் வேலை பார்த்தவர் விஜய்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கு...இன்று சட்டசபையில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் திமுக மீது அமலாகக்துறை சொன்ன குற்றச்சாட்டுகளை ஆதாரமாக வைத்து ஆவேசமாக பேசினார்..

யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. கரூர் கேங்கின் தலைவர் யார்!.. அனல் பறக்க பேசிய விஜய்!...

யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. கரூர் கேங்கின் தலைவர் யார்!.. அனல் பறக்க பேசிய விஜய்!...இன்று சட்டசபையில் பேசிய விஜய் ‘முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினார்.

கட்சி நிதி ஸ்டாலினுக்கும், உதயநிதிக்கும்தான் போனது!.. ஆவேசமாக பேசிய விஜய்...

கட்சி நிதி ஸ்டாலினுக்கும், உதயநிதிக்கும்தான் போனது!.. ஆவேசமாக பேசிய விஜய்...இன்று சட்டசபையில் பேசிய முதல்வர் விஜய் ‘ திமுகவுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு..