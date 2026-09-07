யார் அந்த ரத்தீஷ்?.. கரூர் கேங்கின் தலைவர் யார்!.. அனல் பறக்க பேசிய விஜய்!...
இன்று சட்டசபையில் பேசிய விஜய் ‘முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினார். அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் மீதும் அமலாக்கத்துறை புகார் கூறியிருக்கிறது.. டாஸ்மாக் அமைச்சரோடு இணைந்து, ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் சிலரும் முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் சிலரும் முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதில் சில தனி நபர்கள் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது. அதில் ரத்தீஷ் என்ற நபரின் பெயரும் அடிபடுகிறது. ரத்தீஷ் உத்தரவின் அடிப்படையில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் செயல்பட்டனர். அவர் யாருக்கு நெருக்கமாக செயல்பட்டார்? நமது அரசு அமைந்த பிறகு அவர் துபாயில் சென்று ஒழிந்துவிட்டார். யார் அந்த கரூங் கேங்.. அந்த கேங்கின் தலைவர் யார்?.. மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்’.
இதுபற்றி கேட்டால் செந்தில் பாலாஜிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் முன் ஜாமின் கிடைத்துவிட்டது என சொல்வார்கள். முன் ஜாமின் கொடுத்தார்களே தவிர விசாரணை நடத்தவேண்டாம் என சொல்லவில்லை. அவரின் பாஸ்போர்ட்டை ஏன் ஒப்படைக்க சொன்னார்கள்?’ என அனல் பறக்க பேசினார்.
இதுபற்றி கேட்டால் செந்தில் பாலாஜிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் முன் ஜாமின் கிடைத்துவிட்டது என சொல்வார்கள். முன் ஜாமின் கொடுத்தார்களே தவிர விசாரணை நடத்தவேண்டாம் என சொல்லவில்லை. அவரின் பாஸ்போர்ட்டை ஏன் ஒப்படைக்க சொன்னார்கள்?’ என அனல் பறக்க பேசினார்.