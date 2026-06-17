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மாநிலம் முழுவதும் கட்டணமில்லா பேருந்து திட்டம்!.. விஜய் அவசர ஆலோசனை!...
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு உள்ளூர் அரசு பேருந்துகளில் இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு வந்தது. தற்போது வரை அந்த திட்டம் தொடர்கிறது. 2026 தேர்தல் நடப்பதற்கு முன் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்தில் இலவசம் என அறிவித்தது. ஆனால் தற்போது வரை அதை நடைமுறைக்கு வரவில்லை..
நேற்று செய்தியாகிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் ஓடுவதாகவும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 50 ரூபாய்க்கு மேல் தமிழக அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது எனவும் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் கட்டணமில்லா பேருந்து திட்டம் அமுலுக்கு வருமா என்கிற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் மாநில முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்வது தொடர்பான செயல் திட்டம் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. தலைமைச் செயலகத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனையில் இன்று ஈடுபட்டார்..
நேற்று செய்தியாகிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் ஓடுவதாகவும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 50 ரூபாய்க்கு மேல் தமிழக அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது எனவும் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் கட்டணமில்லா பேருந்து திட்டம் அமுலுக்கு வருமா என்கிற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் மாநில முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்வது தொடர்பான செயல் திட்டம் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. தலைமைச் செயலகத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனையில் இன்று ஈடுபட்டார்..
மாநிலம் முழுவதும் கட்டணமில்லா பேருந்து திட்டம்!.. விஜய் அவசர ஆலோசனை!...
இது வந்தே பாரத் ரயிலா? இல்லை ஸ்டார் ஓட்டல் அறையா? மும்பை - பெங்களூரு ஸ்லீப்பர் ரயில்...
இந்திய ரயில்வேயின் வந்தே பாரத் புரட்சி அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மும்பை மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய இரு முக்கிய பொருளாதார நகரங்களை இணைக்கும் புதிய 'வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர்' ரயில் சேவைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேர பயணத்தை வேகமாகவும், சொகுசாகவும் மாற்றும் நோக்கில் இந்த ரயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சீமான்?!.. நாதகவில் நடப்பது என்ன?..
மால்களை மூடுங்கள்.. சாலைகளை மூடுங்கள்.. டெலிகிராம் நிறுவனத்தின் நையாண்டி எக்ஸ் பதிவு..
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்தியாவில் ஜூன் 22 வரை டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது. இந்த தடை நியாயமானதா என்ற விவாதங்கள் ஒருபுறம் நடந்து வர, எக்ஸ் தளத்தில் டெலிகிராம் நிறுவனம் கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி-க்கு அளித்த நையாண்டியான பதில் தற்போது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.