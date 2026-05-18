கோடைக்கால மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது எப்படி? முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை..!
கோடைகால மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை அமைச்ச்ர் நிர்மல்குமார், மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்பு
தமிழகத்தில் நடப்பு கோடைகாலத்தில் அதிகரித்து வரும் மின்சாரத் தேவையை எவ்வித தடையுமின்றி தடையற்ற முறையில் பூர்த்தி செய்வது மற்றும் மின் விநியோக கட்டமைப்பை பலப்படுத்துவது தொடர்பான உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மற்றும் மின்வாரியத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல முக்கிய உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த ஆலோசனையின் போது, கோடை காலத்தில் நிலவும் கடுமையான வெப்ப அலையின் காரணமாக மாநிலத்தின் தினசரி மின் நுகர்வு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உச்சத்தை தொட்டு வருவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. நுகர்வோருக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதிசெய்ய ஏதுவாக, மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் தற்போதைய செயல்திறன், நிலக்கரி இருப்பு மற்றும் வெளி சந்தையிலிருந்து கூடுதல் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் விரிவாக கேட்டறிந்தார்.
மேலும், கிராமப்புறங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் எதிர்பாராமல் ஏற்படும் மின்சார பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய ஏதுவாக 24 மணி நேரமும் செயல்படும் எல்லையற்ற கட்டுப்பாட்டு அறைகளையும், அவசரக்கால உதவி குழுக்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
மின்சார வாரியத்தின் நிதி நிலைமையை சீரமைப்பதுடன், கோடை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித மின்தடையும் ஏற்படாதவாறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விரைந்து முடிக்க இக்கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
Edited by Siva