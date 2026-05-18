முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன், திரையுலகினர் சந்திப்பு.. அரசு சார்ப்பில் ஓடிடி தொடக்கமா?
தமிழக திரைத்துறையினர் எதிர்கொண்டு வரும் பல்வேறு நீண்டகால பிரச்சினைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டு தங்களது கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரிடம் விரிவாக முன்வைத்தனர். மேலும், இந்த உயர்மட்ட ஆலோசனையில் செய்தி மற்றும் பொதுஜன தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனும் பங்கேற்றார்.
இக்கூட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, சிறு பட்ஜெட் படங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும், தயாரிப்பாளர்களின் நஷ்டத்தை தவிர்க்கவும் அரசு சார்பிலேயே ஒரு பிரத்யேக ஓடிடி தளத்தை தொடங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தரமான திரைப்படங்கள் இடைத்தரகர்கள் இன்றி நேரடியாக பொதுமக்களை சென்றடைய வழிவகை ஏற்படும் என்று விவாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், திரையரங்கு கட்டண முறைப்படுத்துதல், திரைப்பட தொழிலாளர்களின் நல வாரிய மேம்பாடு மற்றும் திருட்டு விசிடி, பைரசி ஒழிப்பு போன்ற பல்வேறு முக்கிய கோரிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. திரைத்துறையினரின் கோரிக்கைகளை கனிவுடன் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் விஜய், இவை குறித்து விரைந்து பரிசீலித்து உரிய நல்முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
Edited by Siva