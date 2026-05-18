Last Modified: Monday, 18 May 2026 (13:05 IST)

1ம் வகுப்பு முதல் 3ம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம்!.. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிமுகம்!..

raj mohan
Publish: Mon, 18 May 2026 (13:05 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (13:10 IST)
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 60 வருடங்களுக்கு மேல் அதிமுக, திமுக என திராவிட கட்சிகளே மாறி மாறி தமிழ்நாட்டை ஆண்டு வந்த நிலையில் திராவிடம் இல்லாத ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
மேலும் கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டபோது 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர். சமீபத்தில் அமைச்சர்களுக்கு துறைகளும் ஒதுக்கப்பட்டது. அதில் ராஜ்மோகனுக்கு கல்வி துறையும், சுகாதார துறையும் ஒதுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நாளை பத்தாம் வகுப்பு  தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நிலையிலும் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகளை திறப்பது பற்றியும் ஆலோசிக்கவும் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் இன்று தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

அதில் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன் உள்ளிட்ட கல்வி அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். அதன்பின் செய்தியாளிடம் பேசிய ராஜ்மோகன் ஒன்னாம் வகுப்பு முதல் 3ம் வகுப்பு வரை புதிய பாடப் புத்தகங்களை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார். புதிய பாடப் புத்தகங்கள் தொடர்பாக ஜூன் 1 முதல் 3ஆம் தேதி வரை ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

1ம் வகுப்பு முதல் 3ம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம்!.. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிமுகம்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.