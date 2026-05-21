  chennai people facing power cut for few days
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (08:39 IST)

சென்னையில் இரவு பகலாக பல மணி நேரம் மின்வெட்டு!.. பொதுமக்கள் அவதி....

Publish: Thu, 21 May 2026 (08:39 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (08:43 IST)
பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாவது மின்வெட்டு நேரங்களில்தான். அதுவும் வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் மின்வெட்டுக்களால் மக்கள் பெரும் அவதி அடைகிறார்கள். ஒருமுறை தமிழகத்தில் நடந்த தொடர் மின்வெட்டு திமுக அரசு தோல்வியடைவே காரணமாக இருந்தது.

தற்போது கோடை காலம் நிலவும் நிலையில் ஏற்படும் மின்வெட்டுகளால் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறார்கள். சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த சில நாட்களாகவே பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் மக்கள் கடும் அவதி அடைந்திருக்கிறார்கள்..

சென்னை விம்கோ நகர், பாரதியார் நகர், அம்பேத்கர் நகர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நேற்று இரவு மின்வெட்டு ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் திருவொற்றியூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலக முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதன்பின் மின்வாரியத்துறை அதிகாரிகள் அவர்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்
. இப்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நிலவும் நிலையில் இந்த மின்வெட்டு பொதுமக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்ப்படுத்தியிருக்கிறது..

நேற்று செய்தியாளிடம் பேசிய மின்வாரியத்துறை அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் கடந்த ஆட்சியில் மின்சார துறையில் பல முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது. மின்சார துறையில் 2.5 கோடி கடன் இருக்கிறது.. போதிய ஊழியர்களும் இல்லை என்று கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
EMI-ல் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டாவிட்டால் வங்கி போனை பிளாக் செய்யலாமா? ஆர்பிஐ சொல்வது என்ன?

EMI-ல் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டாவிட்டால் வங்கி போனை பிளாக் செய்யலாமா? ஆர்பிஐ சொல்வது என்ன?கடனில் வாங்கப்பட்ட மொபைல் போன்களுக்கான தவணை தொகையை செலுத்த தவறினால், அந்த போனை முழுமையாக முடக்க கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது புதிய வரைவு வழிகாட்டுதலில் தெரிவித்துள்ளது. கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக வங்கிகளோ அல்லது நிதி நிறுவனங்களோ மொபைல் போனை முழுமையாக லாக் செய்வதோ அல்லது முடக்குவதோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய் அமைச்சரவை நாளை விரிவாக்கம்!.. விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறுமா?..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..சமூக ஆர்வலர், அரசியல் விமர்சகர், பத்திரிக்கையாளர் என மக்களால் அறியப்பட்டவர் சவுக்கு சங்கர்.

மத்திய அரசை விரைவில் கவிழ்ப்போம்.. மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி சபதம்!மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.

காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.