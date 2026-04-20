திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (12:36 IST)

தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!.. அதிக கடன் வைத்திருக்கும் டாப் 3 வேட்பாளர்கள்!..

leema rose
தமிழகத்தில் 2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி 234 தொகுதியிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது. வழக்கமாக அதிமுக திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி என மும்மனை போட்டி நிலவும் நிலையில் தற்போது நடிகர் விஜய் புதிதாக அரசியல் கட்சி தொகுதி இந்த போட்டியில் இணைந்திருப்பதால் நான்கு முனை போட்டியாக இந்த தேர்தல் மாறியிருக்கிறது.

நாளையுடன் பிரச்சாரம் முடிவடையவுள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சுறுசுறுப்பாக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக கடன் வைத்திருக்கும் 3 டாப் 3 வேட்பாளர்கள் பற்றி பார்ப்போம்..

அதில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் லீமா ரோஸ்.. இவர் லால்குடி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். இவர் தனது வேட்புமனுவில் தனக்கு 340 கோடி கடன் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.. அதே நேரம் தனக்கு 1048 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக இவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.. இவர் பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டீனின் மனைவி ஆவார். அதோடு தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மாமியார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
.
அடுத்து திமுக சார்பாக சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் போட்டியிடும் கார்த்திக் மோகன் தனக்கு ரூ.144 கோடி கடன் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இவர் தனக்கு ரூ.209 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக  குறிப்பிட்டிருக்கிறார்..

இந்த லிஸ்ட்டில் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பவர் கே.ஆர் ஜெயராம். இவர் சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். தனக்கு 77 கோடி கடன் இருப்பதாக குறிப்பிட்டு இருக்கும் இவர் தனக்கு 147 கோடி சொத்து மதிப்பு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அரசியல் கட்சிங்க கொடுக்கலாம் காசு.. விஜய்கிட்ட இருக்குறது மாஸு!.. தெறிக்கவிட்ட டி.ஆர்.

அரசியல் கட்சிங்க கொடுக்கலாம் காசு.. விஜய்கிட்ட இருக்குறது மாஸு!.. தெறிக்கவிட்ட டி.ஆர்.சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்ததால் அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்..

விஜய் அண்ணா தன்னோட முக்கிய சொத்தை மறச்சிட்டாரு!.. விஜய் டிவி ராஜு..

விஜய் அண்ணா தன்னோட முக்கிய சொத்தை மறச்சிட்டாரு!.. விஜய் டிவி ராஜு..நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது.

ஜியோ அறிமுகம் செய்துள்ள ரூ.149 பிளான்.. ஹாட்ஸ்டார் சந்தா இலவசம்..!

ஜியோ அறிமுகம் செய்துள்ள ரூ.149 பிளான்.. ஹாட்ஸ்டார் சந்தா இலவசம்..!ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் 149 ரூபாய்க்கு ஒரு புதிய 'கிரிக்கெட் டேட்டா பேக்' திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, ஐபிஎல் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை நேரலையில் காண விரும்புபவர்களுக்காகவே இந்த பட்ஜெட் விலை திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் ஏற்கனவே செயலில் உள்ள ஒரு அடிப்படை திட்டத்துடன் இணைந்த 'டேட்டா ஆட்-ஆன்' பேக் ஆகும்.

உதயநிதி தொகுதியில் கடும் போட்டி.. சென்ற முறை போல் எளிதான வெற்றி திமுகவுக்கு கிடைக்குமா?

உதயநிதி தொகுதியில் கடும் போட்டி.. சென்ற முறை போல் எளிதான வெற்றி திமுகவுக்கு கிடைக்குமா?தமிழக அரசியலின் மிக முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதியில், 2026 தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு பலப்பரீட்சை அரங்கேறுகிறது.

மீண்டும் ஒற்றுமையாகும் இந்தியா கூட்டணி.. 2027 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போதே ஆலோசனை..!

மீண்டும் ஒற்றுமையாகும் இந்தியா கூட்டணி.. 2027 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போதே ஆலோசனை..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் 2027 சட்டமன்ற தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி தொடரும் என்று அகிலேஷ் யாதவ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com