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எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் அதிமுக மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த முக்கிய பெண் நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ லீமா ரோஸ், கட்சியின் முக்கிய பெண் நிர்வாகியான காளியம்மாள் உள்ளிட்ட முன்னணி பெண் தலைவர்கள் ராயப்பேட்டை அலுவலகத்திற்கு வந்தடைந்தனர். அவர்களுக்குத் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
கூட்டத்தில், மகளிர் அணியின் செயல்பாடுகளைத் தீவிரப்படுத்துவது, மக்கள் சந்திப்புப் பணிகளை அதிகரிப்பது மற்றும் பெண்களுக்கான திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவான ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.
மகளிர் அணியினரின் தீவிரப் பங்களிப்பு கட்சியின் வெற்றிக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். தலைமை அலுவலகத்தில் பெண் நிர்வாகிகள் பெருமளவில் திரண்டதால் ராயப்பேட்டை பகுதி இன்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சுறுசுறுப்புடன் காணப்பட்டது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
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