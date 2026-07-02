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Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (08:35 IST)

200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...

தவெக
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (08:31 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (08:35 IST)
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புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
 
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக உட்கட்சிப் பூசலால் அதிருப்தியடைந்த இந்தத் தொண்டர்கள், சுமார் 200 பேருந்துகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் சாரை சாரையாக வந்து தவெகவின் தலைமை அலுவலகத்தை அடைந்துள்ளனர். தங்களின் வலுவான உள்ளூர் தலைவர்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக தவெகவில் சேரவிருக்கும் நிலையில், அதற்கு முன்னோட்டமாக இந்த மாபெரும் அரசியல் நகர்வை அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
 
முதலமைச்சர் விஜய்யின் தூய்மையான அரசியல் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டின் அடுத்த மாற்றுச் சக்தியாக தவெகவை மாற்றுவோம் என்ற முழக்கத்துடன் அவர்கள் கட்சியில் இணைந்தனர். கொங்கு மற்றும் புதுக்கோட்டை மண்டலங்களில் அதிமுகவின் முக்கியத் தூண்களாகக் கருதப்பட்ட இந்தத் தொண்டர்களின் ஒட்டுமொத்தப் பெயர் மாற்றம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரியணைக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...

200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.