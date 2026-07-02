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இணைப்பு விழாவின் மொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்து கொண்ட சி விஜயபாஸ்கர்.. களைகட்டும் விழா...
தவெக-வில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இணையும் பிரம்மாண்ட விழாவின் மொத்த கட்டுப்பாட்டையும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் நெகிழ்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுகவிலிருந்து விலகிய நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இன்று முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெக-வில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளனர்.
"கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடுடன் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தியுள்ள விஜயபாஸ்கர், மேடையில் யார் எங்கு அமர வேண்டும் என்பது வரையிலான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முன்னின்று கவனித்து வருகிறார். மேலும், தவெக தொண்டர்கள் அனைவரும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இணைப்பு விழாவை எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வைரலாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
மேடையில் பேசிய விஜயபாஸ்கர், "புதிய மாற்றம், புதிய மலர்ச்சி, புதிய மகிழ்ச்சி, புதிய நம்பிக்கை, புதிய தொடக்கம், நல்ல தொடக்கம், நம்முடைய தொடக்கம்!" என்று ஆவேசமாக முழக்கமிட்டார். நிகழ்ச்சி காலை 11 மணிக்குத்தான் தொடங்கும் என்பதால், அதுவரை தொண்டர்கள் யாரும் நிற்க வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொண்ட அவர், "நீங்கள் நின்றால் எனக்கு கால் வலிக்கும், தயவுசெய்து எல்லாரும் அமருங்கள்" என்று உருக்கமாகப் பேசியது அங்கிருந்த தொண்டர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.
Edited by Siva
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.