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இணைப்பு விழாவின் மொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்து கொண்ட சி விஜயபாஸ்கர்.. களைகட்டும் விழா...

சி விஜயபாஸ்கர்
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (10:50 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (10:47 IST)
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தவெக-வில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இணையும் பிரம்மாண்ட விழாவின் மொத்த கட்டுப்பாட்டையும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் நெகிழ்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுகவிலிருந்து விலகிய நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இன்று முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெக-வில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளனர்.
 
"கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடுடன் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தியுள்ள விஜயபாஸ்கர், மேடையில் யார் எங்கு அமர வேண்டும் என்பது வரையிலான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முன்னின்று கவனித்து வருகிறார். மேலும், தவெக தொண்டர்கள் அனைவரும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இணைப்பு விழாவை எக்ஸ்  மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வைரலாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
மேடையில் பேசிய விஜயபாஸ்கர், "புதிய மாற்றம், புதிய மலர்ச்சி, புதிய மகிழ்ச்சி, புதிய நம்பிக்கை, புதிய தொடக்கம், நல்ல தொடக்கம், நம்முடைய தொடக்கம்!" என்று ஆவேசமாக முழக்கமிட்டார். நிகழ்ச்சி காலை 11 மணிக்குத்தான் தொடங்கும் என்பதால், அதுவரை தொண்டர்கள் யாரும் நிற்க வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொண்ட அவர், "நீங்கள் நின்றால் எனக்கு கால் வலிக்கும், தயவுசெய்து எல்லாரும் அமருங்கள்" என்று உருக்கமாகப் பேசியது அங்கிருந்த தொண்டர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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