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Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (09:08 IST)

4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..

தவெக
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (09:04 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (09:08 IST)
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அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில்  அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
 
இந்த இணைப்பு விழாவில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.வளர்மதி மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் ஆகிய நான்கு முக்கியத் தலைவர்கள் தவெக-வில் இணைகிறார்கள். இவர்களுடன் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்களான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மான்ராஜ், பாபநாசம் ராம்குமார், சாத்தூர் ராஜவ.பர்மன், பரமக்குடி சதன் பிரபாகர், பேராவூரணி ஞானசம்பந்தம், புதுக்கோட்டை பி.கே.வைரமுத்து மற்றும் பெரம்பலூர் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரும் தங்களை இணைத்துக் கொள்கின்றனர்.
 
தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்னிலையில் நடைபெறும் இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், இவர்களுடன் ஆயிரக்கணக்கான மாற்றுக்கட்சியினரும் தவெக-வில் ஐக்கியமாகின்றனர். கொங்கு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியாகத் திகழ்ந்த இந்த முக்கியத் தலைவர்களின் ஒட்டுமொத்தத் தாவல், எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..

4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

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