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4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இந்த இணைப்பு விழாவில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.வளர்மதி மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் ஆகிய நான்கு முக்கியத் தலைவர்கள் தவெக-வில் இணைகிறார்கள். இவர்களுடன் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்களான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மான்ராஜ், பாபநாசம் ராம்குமார், சாத்தூர் ராஜவ.பர்மன், பரமக்குடி சதன் பிரபாகர், பேராவூரணி ஞானசம்பந்தம், புதுக்கோட்டை பி.கே.வைரமுத்து மற்றும் பெரம்பலூர் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோரும் தங்களை இணைத்துக் கொள்கின்றனர்.
தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்னிலையில் நடைபெறும் இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், இவர்களுடன் ஆயிரக்கணக்கான மாற்றுக்கட்சியினரும் தவெக-வில் ஐக்கியமாகின்றனர். கொங்கு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியாகத் திகழ்ந்த இந்த முக்கியத் தலைவர்களின் ஒட்டுமொத்தத் தாவல், எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
Edited by Siva
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.