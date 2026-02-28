சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Updated : சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (11:26 IST)

மன்னிப்பெல்லாம் கேக்க வச்சீங்களே..எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றிய ப்ளுசட்டை மாறன்

தமிழகமே பரபரப்பானது நேற்றைய சம்பவம். விஜய் மனைவி  சங்கீதா விவாகரத்து கேடு நீதிமன்றத்தை நாடிய அந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொலைக்காட்சி, சோசியல் மீடியா என எங்கும் அதே பேச்சுதான்
 
தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர்ஸ்டாராக வலம் வருபவர் விஜய். இவரது மனைவி சங்கீதா. கடந்த 1999ம் ஆண்டு காதல் திருமணம் செய்தனர். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் , மகள் உள்ளனர். கடந்த சில வருடங்களாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். விஜய் தொடர்பான எந்த விழாக்களிலும் சங்கீதா பங்கேற்பதை தவிர்த்தார். ஆனாலும் இருவரும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என பலர் முட்டு கொடுத்துவந்தார்கள்.
 
இந்த நிலையில் நேற்று தனது கணவர் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார் சங்கீதா. இது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.  அவர் அந்த மனுவில்  நடிகை ஒருவருடன் விஜய் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தார். அது 2021ஆம் ஆண்டு எனக்கு தெரியவந்தது. நான் அதனை கண்டுபிடித்த பிறகும் அந்த நடிகையுடன் உறவினை தொடர்ந்தார். ஒரு கட்டத்தில் அந்த நடிகையுடனான உறவை நிறுத்திகொள்வதாக அவர் உறுதி அளித்தார். ஆனால் அதனை மீறி உறவில் இருந்தார். வெளிநாடுகளுக்கு அந்த  நடிகையுடன் சென்று வந்தார். அந்த புகைப்படங்களையும்  நடிகை பகிர்ந்தார். இது என்னை மனதளவில் பாதித்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் என்னையும் என் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தை பாதித்தது என்று கூறியிருந்தார்.
 
இந்நிலையில் பிரபல திரை விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒருபதிவினை வெளியிட்டுள்ளார். அதில்  நயினார்: இதைத்தானேடா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் சொன்னேன்? அதற்கு என்னை ரவுண்டு கட்டி அடித்து மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வைத்தீர்களே.. ஏன் டா இப்படி?" என குறிபிட்டிருக்கிறார்.
இதனை கண்ட ரசிகர்கள் எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறாரா இவர் என்று கூறுகின்றனர். முன்னதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நகேந்திரன் 'விஜய் அந்த நடிகையின் வவீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தால்தான் அரசியலில் அவரால் ஜெயிக்க முடியும் என்று கூறினார். அதற்கு பல கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில் மன்னிப்பு கேட்டார் நயினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!ஆந்திர மாநிலம், கோதாவரி மாவட்டத்தில் சாதி வெறியின் உச்சமாக ஒரு கொடூரமான ஆணவக்கொலை அரங்கேறியுள்ளது. அங்கு துணை வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் சந்தியாவை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட சூரிய பிரகாஷ் ராவ் என்பவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தோண்டியவர்கள் இப்போது விஜய்யை குறி வைக்கின்றார்களா?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையேயான விவாகரத்து விவகாரம், அரசியல் அரங்கில் தேவையற்ற விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. உண்மையில், இது விஜய், சங்கீதா மற்றும் நீதிமன்றம் ஆகிய மூன்று தரப்புகளுக்கு மட்டுமே உட்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம். இதற்கும் நாட்டின் பொது அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.

விஜய்யை சமாளிக்கவே முடியவில்லை.. சங்கீதா விவகாரத்தை கடைசி ஆயுதமாக கையில் எடுத்த அரசியல் எதிரிகள்..!தமிழக அரசியல் களம் 2026-ஐ நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. அரசியல் ரீதியாக அவரை எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள், அவரது மனைவி சங்கீதாவுடனான விவாகரத்து விவகாரத்தை கையில் எடுத்து அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க முயல்வதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர வைத்திருக்கிறார்.

