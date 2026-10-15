இன்று முதல் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
தமிழகத்தில் இன்று முதல் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாதகமான சூழல் உருவாகியுள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, நீலகிரி, கோவை, தேனி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக பலத்த மழையும், டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.