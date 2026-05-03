சென்னையில் இருந்து கோடை விடுமுறை ஸ்பெஷல் ரயில்கள்.. முழு விவரங்கள்
கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு பயணிகள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு எளிதாக செல்வதற்காக பல்வேறு வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
முக்கிய ரயில் சேவைகள்:
போத்தனூர் - சென்னை:
போத்தனூரிலிருந்து இன்று (மே 3) காலை புறப்படும் ரயில் மாலை சென்னை சென்ட்ரலை அடையும். மறுமார்க்கத்தில் இன்று மாலை 6.45-க்குப் புறப்படும் ரயில் நாளை காலை போத்தனூர் செல்லும்.
மங்களூரு - சென்னை:
மங்களூரு - சென்னை எழும்பூர் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் மே 4 முதல் ஜூன் 8 வரை திங்கட்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். இது மறுநாள் காலை 10.55-க்குச் சென்னை சென்ட்ரல் சென்றடையும். எதிர்வழித்தடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மதியம் 2 மணிக்கு ரயில் இயக்கப்படும்.
தூத்துக்குடி - தாம்பரம்:
இப்பாதையில் இயக்கப்படும் ரயில்கள் ஜூன் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. திங்கள்கிழமைகளில் தூத்துக்குடியிலிருந்தும், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் தாம்பரத்திலிருந்தும் இவை இயக்கப்படும்.
நெல்லை சிறப்பு ரயில்கள்:
நெல்லையிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரத்திற்குச் செல்லும் சிறப்பு ரயில்களின் சேவையும் ஜூன் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில்கள் சேலம், ஈரோடு, திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva