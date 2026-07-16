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சென்னையில் நாளை 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு!
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்தில் அவசர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, நாளை வெள்ளிக்கிழமை சென்னை கடற்கரை மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையே இயக்கப்படும் 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
நாளை பிற்பகலில் சென்னை கடற்கரையில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி புறப்படும் ரயில்களும், மறுமார்க்கமாக செங்கல்பட்டில் இருந்து சென்னை கடற்கரைக்கு புறப்படும் ரயில்களும் இந்த ரத்து பட்டியலில் அடங்கும். வாரத்தின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமையன்று ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையேயும், ஐடி ஊழியர்களிடையேயும் கவலையை ஏற்படுத்தியது.
இருப்பினும், பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில், அதற்கு மாற்றாக 8 பயணிகள் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதன்படி, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம் வரையிலும், மறுபுறம் தாம்பரத்தில் இருந்து சென்னை கடற்கரை வரையிலும் இந்த சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. எனவே, செங்கல்பட்டு வரை செல்லும் பயணிகள் தங்களின் பயணத்தை அதற்கேற்ப திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Edited by Siva
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