  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Eight Suburban Trains Cancelled in Chennai Tomorrow Due to Track Maintenance; Special Trains Announced
Written By Webdunia

சென்னையில் நாளை 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு!

சென்னை மின்சார ரயில்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (10:59 IST)
google-news
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்தில் அவசர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, நாளை வெள்ளிக்கிழமை  சென்னை கடற்கரை மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையே இயக்கப்படும் 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
நாளை பிற்பகலில் சென்னை கடற்கரையில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி புறப்படும் ரயில்களும், மறுமார்க்கமாக செங்கல்பட்டில் இருந்து சென்னை கடற்கரைக்கு புறப்படும் ரயில்களும் இந்த ரத்து பட்டியலில் அடங்கும். வாரத்தின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமையன்று ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையேயும், ஐடி ஊழியர்களிடையேயும் கவலையை ஏற்படுத்தியது.
 
இருப்பினும், பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில், அதற்கு மாற்றாக 8 பயணிகள் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதன்படி, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம் வரையிலும், மறுபுறம் தாம்பரத்தில் இருந்து சென்னை கடற்கரை வரையிலும் இந்த சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. எனவே, செங்கல்பட்டு வரை செல்லும் பயணிகள் தங்களின் பயணத்தை அதற்கேற்ப திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

பாஜகவுடன் திமுக கைகோர்க்கலாம்: திருமாவளவனின் பேச்சால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!

பாஜகவுடன் திமுக கைகோர்க்கலாம்: திருமாவளவனின் பேச்சால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் பேசிய கருத்துக்கள், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்இன்றைய சந்தை நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கும் மற்றும் சவரனுக்கும் குறைந்துள்ளது.

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!

குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!

தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவான உத்தரவு இருந்தபோதிலும், தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்து விட முடியாது என்று கர்நாடக அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழுவின் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் விவாதத்திற்கு வந்தபோது கர்நாடக தரப்பு இந்த பிடிவாதமான முடிவை அறிவித்துள்ளது.