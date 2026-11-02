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  4. Avoid Visiting Beaches: Tamil Nadu Government Issues Advisory Amid Cyclone Murasu Warning
Written By SIVA SIVA

தீவிர புயல் எதிரொலி.. கடற்கரைகளுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம்.. தமிழக அரசு எச்சரிக்கை...

Murasu Cyclone
Written By: SIVA
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (08:45 IST)
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வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள 'முரசு' புயல் காரணமாகத் திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அதாவது நவம்பர் 2, 3 தேதிகளில் பொதுமக்கள் கடற்கரைப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனத் தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இப்புயல் ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியில் கரையைக் கடக்கக்கூடும் என்பதால் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு 'ஆரஞ்ச்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நவம்பர் 4-ஆம் தேதி வரை கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் என்பதால், வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், ஆழ்கடலில் உள்ளவர்கள் உடனடியாகக் கரைக்குத் திரும்புமாறும் தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
உயர் அலைகள் காரணமாக ஈசிஆர் , ஓஎம்ஆர் போன்ற கடலோரச் சாலைகளில் கடல் நீர் தெறிக்க வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்கள் கடற்கரை மற்றும் கடல் சுவர்களுக்குச் செல்வதைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். மக்கள் போதுமான குடிநீர், உணவு, மருந்துகள் மற்றும் அவசர விளக்குகளைக் கையிருப்பில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
 
அவசர உதவிக்கு மாநில உதவி எண் 1070 மற்றும் மாவட்ட உதவி எண் 1077-ஐ அணுகலாம். வதந்திகளைப் பரப்பாமல் அரசின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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