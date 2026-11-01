நெருங்கி வரும் முரசு புயல்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! சென்னைக்கு மஞ்சள் அலர்ட்...
தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது 'முரசு' புயலாக வலுவடைந்துள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புயலானது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 3-ஆம் தேதி அதிகாலை ஆந்திராவின் நெல்லூர் மற்றும் நர்சபூர் இடையே கரையைக் கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் நகர்வு காரணமாக, தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும்.
இன்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், அம்மாவட்டத்திற்கு 'ஆரஞ்சு அலெர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மற்றும் நீலகிரி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான 'மஞ்சள் அலெர்ட்' எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை வட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடலோரப் பகுதி மக்கள் மற்றும் மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும், தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.