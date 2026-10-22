வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய புயல்.. முரசு என்ற தமிழ் பெயர் வைக்க வாய்ப்பு...
தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் அக். 26-ஆம் தேதி பலத்த மற்றும் மிக பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி தென்கிழக்கு மற்றும் மத்திய வங்கக் கடலில் மற்றொரு புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், இது வலுப்பெற்று புயலாக மாறக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்தப் புயலுக்கு இந்தியா சார்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 'முரசு' என்னும் தமிழ்ப்பெயர் சூட்டப்பட வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
'சூப்பர் எல் நினோ' தாக்கம் காரணமாக நிகழாண்டு வடகிழக்குப்பருவமழை இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.