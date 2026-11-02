இன்று கரையை கடக்கும் முரசு புயல்.. சென்னைக்கு மழை எச்சரிக்கை...
வங்கக் கடலில் உருவான ‘முரசு’ புயல் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு அல்லது நவம்பர் 3 அதிகாலை வேளையில் தெற்கு ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியான நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்கக்கூடும் எனச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் கரையை கடக்கும் சூழலில் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு இடி-மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிக பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் 'ஆரஞ்ச்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மற்றும் நீலகிரி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்குப் பலத்த மழைக்கான 'மஞ்சள்' எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய தமிழக மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள இப்புயல் மணிக்கு 27 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. வடகிழக்குப் பருவமழையின் தீவிரத்தால் வீசி வரும் இந்த முரசு புயல் காரணமாகக் கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை சார்ந்த மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.