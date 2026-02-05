வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (14:31 IST)

என் மகனை அடிச்சி கொன்னுட்டாங்க!.. நிகிதாவுக்கு உதவிய அந்த பெரிய இடம் யார்?.. அஜித்குமார் தாய் கேள்வி..

ajith
சிவகங்கை மாவட்டம் மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வந்த அஜித்குமார் மீது நிகிதா என்பவர் கடந்த வருடம் ஜூன் 27ஆம் தேதி நகை திருட்டு புகார் கொடுத்தார்.. தனிப்படை போலீசார் அஜித்குமாரை அழைத்து சென்று கடுமையாக தாக்கியதில் அஜித்குமார் உயிரிழந்தார்..

இது தொடர்பாக தனிப்படை காவலர்கள் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.. அதன்பின் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
சிறையில் இருக்கும் ஐந்து காவலர்களும் தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கோரி மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தொடர்ந்தனர்.  இந்த வழக்கு நேற்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது நிகிதா பொய் புகார் கொடுத்திருக்கிறார் என சிபிஐ தரப்பில் சொல்லப்பட்டது.

இதையடுத்து கோபமடைந்த நீதிபதிகள் ‘காவலர்களுக்கு ஜாமின் கொடுக்க முடியாது,. அவர்கள் சிறையிலேயே இருக்கட்டும். அவர்களுக்கு நீதிமன்றம் பாடம் புகட்டும்’ என கூறினர். இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அஜித்குமாரின் தாய் மாலதி ‘என் மகன் மீது நிகிதா பொய் புகார் கொடுத்தது உறுதியாகியிருக்கிறது. என் மகன் திருடன் இல்லை என நீதிபதிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.. அது மகிழ்ச்சிதான் என்றாலும் என் மகனை இழந்திருக்கிறேன்..

என்ன காரணத்துக்காக என் மகனை அடித்தார்கள்?  என் மகனை அடிக்க சொன்னது யார்?.. நிகிதா சொல்லி பெரிய இடத்திலிருந்து உத்தரவு வந்ததால்தான் என் மகனை அடித்ததாக அந்த போலீஸ்காரர்கள் சொல்கிறார்கள்?.. யார் அந்த பெரிய இடம்?.. அதுபற்றி எனக்கு தெரிய வேண்டும்.. ஒரு தவறும் செய்யாத அப்பாவியை மிளகாய் பொடி தூவி, தண்ணீர் கூட கொடுக்காமல் கொடூரமாக அடித்துக் கொலை செய்திருக்கிறார்கள்..

ajith

இதற்கெல்லாம் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறதா?.. என் மகன் என்ன தீவிரவாதியா?.. சிறுநீரை கூட வலுக்கட்டாயமாக வரவழைத்திருக்கிறார்கள்?.. என் மகன் கூனிக்கூறுகி இறந்து போயிருப்பான். இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லோரையும் தண்டிக்கவேண்டும்’ என கண்ணீர் மல்க பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்.

பெரியார் சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன்.. கமல் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் மறுப்பு..!

பெரியார் சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன்.. கமல் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் மறுப்பு..!மாநிலங்களவையில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பேசியபோது, "யாசகம் எடுக்கக்கூட தமிழ் உதவாது" என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதாக குறிப்பிட்டு விமர்சித்தார். மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளால் மக்களின் உரிமை பறிபோவதாகவும், பீகார் 'வாழும் பிணங்களின்' பூமியாக மாறிவிட்டதாகவும் அவர் காட்டமாகப் பேசினார்.

கூகுள் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக 400 பில்லியன் டாலர்கள் வருமானம்.. இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

கூகுள் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக 400 பில்லியன் டாலர்கள் வருமானம்.. இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!கூகுள் நிறுவனத்தின் 2025-ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டு மற்றும் முழு நிதியாண்டு முடிவுகளை அந்நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்திய ஐடி துறையின் அஸ்திவாரத்தையே மாற்றப்போகும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி. சுதாரிக்க வேண்டிய காலம்..!

இந்திய ஐடி துறையின் அஸ்திவாரத்தையே மாற்றப்போகும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி. சுதாரிக்க வேண்டிய காலம்..!இந்தியாவின் ஐடி நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு சேவை வழங்கும் பணிகளையே செய்கின்றன. இப்போது, அதே அமெரிக்க நிறுவனங்கள் மனிதர்களைவிட வேகமாகவும், மலிவாகவும் வேலை செய்யக்கூடிய ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகின்றன.

காகங்கள் இறப்பு!.. சென்னையில் பரவும் H5N1 வைரஸ்!. பறவைக் காய்ச்சல் பரவுமா?!..

காகங்கள் இறப்பு!.. சென்னையில் பரவும் H5N1 வைரஸ்!. பறவைக் காய்ச்சல் பரவுமா?!..சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே காகங்கள் அதிக அளவில் உயிரிழந்த வந்தது.

மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் பிரதமர் மோடி!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு!...

மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் பிரதமர் மோடி!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு!...தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com