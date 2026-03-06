வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (14:30 IST)

கமல் சார் என் வாழ்க்கையில் யுடர்ன் போட்டார்!!. அவரை மறக்கமாட்டேன்!.. வடிவேலு ஃபீலிங்...

vadivelu
தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் ராஜ்கிரண் அலுவலகத்தில் ஆபீஸ் பாய் போல வேலை பார்த்தவர் வடிவேலு.. ராஜ்கிரன் தயாரித்து நடித்த என் ராசாவின் மனசிலே படத்தில் ஒரு சின்ன வேடத்தில் வடிவேலுவை நடிக்க வைத்திருந்தார். அதன்பின் சிங்காரவேலன், சின்ன கவுண்டர் உள்ளிட்ட படங்களில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்தார்.. ஆனால் வடிவேலுவை ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது தேவர் மகன் படத்தில் இடம் பெற்ற இசக்கி கதாபாத்திரம்தான்..

அதற்கு முன் காமெடி வேடங்களில் நடித்த வடிவேலு அந்த படத்தில் ஒரு குணச்சித்திர நடிகராக நடித்திருந்தார்.. அதுவும் சிவாஜியுடன் நடிக்கும் வாய்ப்பெல்லாம் அந்த படத்தில் அவருக்கு கிடைத்தது. இந்த படத்தில் வடிவேலுவின் நடிப்பை பார்த்து சிவாஜியே பாராட்டினார்.

இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய வடிவேலு ‘என் வாழ்க்கையில் யுடர்ன் போட்டது கமல் சார்தான்.. அவரை சாகும் வரை மறக்க மாட்டேன். தேவர் மகன் படத்தில் எனக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார்.. அதன்பின் ஒரு படத்தில் அவரோடு நடிக்க முடியாமல் போனபோது  ‘இனிமேல் வடிவேல் எனக்கு கிடைக்க மாட்டார்..

அவர் பிஸியாயிடுவார்’ என கமல் சொன்னார்.  அவர் சொன்ன வாய் முகூர்த்தம் அப்படியே நடந்தது.. அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி.. அவருக்கு கடவுள் பிடிக்காது.. ஆனா கடவுளுக்கு அவரை பிடிக்கும்.. அவர் ஒரு மகான்’ என ஃபீலிங்காக பேசியிருக்கிறார் வடிவேலு..

விஜய் ஒரு அரசியல் ஆபத்து!.. இவர் முதல்வர் ஆனா நாடு நாசம்தான்!..

விஜய் ஒரு அரசியல் ஆபத்து!.. இவர் முதல்வர் ஆனா நாடு நாசம்தான்!..விஜய் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்தபோது ‘அதனால் என்ன?..வரட்டும்.. அரசியலில் மாற்றங்கள் வர வேண்டும்..

இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கலாம்!.. தடையை நீக்கிய அமெரிக்கா!..

இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கலாம்!.. தடையை நீக்கிய அமெரிக்கா!..கடத்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர் தாக்குதலை நடத்துகின்றன.

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்புரேஷன் கடைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தை உயர்வு செய்து உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது.

பொண்டாட்டியை எப்படி மதிக்கணும்னு ராமராஜன்கிட்ட விஜய் கத்துக்கணும்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!..

பொண்டாட்டியை எப்படி மதிக்கணும்னு ராமராஜன்கிட்ட விஜய் கத்துக்கணும்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!..திரைத்துறையில் பலரும் விவாகரத்து பெற்றிருக்கிறார்கள்..

மனைவியை கண்கலங்காம பார்த்துக்கோங்க!.. நேற்று திருமணத்தில் விஜய் சொன்னாரா?...

மனைவியை கண்கலங்காம பார்த்துக்கோங்க!.. நேற்று திருமணத்தில் விஜய் சொன்னாரா?...சங்கீதா விஜய் சமீபத்தில் விவாகரத்து கேட்டு மனுதாக்கல் செய்தார். மேலும், விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பிருக்கிறது எனவும் சொல்லியிருந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com