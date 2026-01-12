திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...
தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக உச்சத்தில் இருந்த வடிவேலு விஜயகாந்தின் மீது தனக்குள்ள தனிப்பட்ட பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக திமுகவுடன் இணைந்து தேமுதிகவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார். தமிழகத்தில் உள்ள பல ஊர்களுக்கும் சென்று தேமுதிகவுக்கும், விஜயகாந்துக்கும் எதிராகவும் பிரச்சாரம் செய்தார் வடிவேலு.
குறிப்பாக விஜயகாந்தை அவமரியாதையுடனும், ஒருமையிலும் பேசினார் வடிவேலு. அவன்.. இவன் என்றும் குடிகாரன் என்றும் விமர்சித்தார். இப்படி விஜயகாந்தை வடிவேல் பேசியதை மக்களே ரசிக்கவில்லை.. வடிவேலு சென்ற இடமெல்லாம் கூட்டம் கூடினாலும் அந்த தேர்தலில் விஜயகாந்த் பல தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அமர்ந்தார்.
அதன் பின்னர் வடிவேலு சினிமா கெரியர் சரியத் துவங்கியது.. நான்கு வருடங்கள் அவர் சினிமாவில் நடிக்கவில்லை.. அதன் பின்னர் அவர் சினிமாவில் நடிக்க வந்தாலும் அவர் நடித்த படங்கள் எதுவும் ஓடவில்லை.. தற்போது ஒரு அவுடேட்டட் நடிகராக வடிவேலு மாறிவிட்டார்.
ஒருபக்கம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் துணை முதல்வர் மற்றும் ரெட் ஜெயன்ட் பிக்சர்ஸ் உதயநிதியுடன் நெருக்கமாக இருக்கிறார்.. சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் எல்லா படங்களையும் உதயநிதிதான் தமிழகத்தில் வெளியிடுகிறார்.. திமுகவுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை கொண்ட பராசக்தி படத்தில் கூட சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.. அதோடு விஜயின் ஜனநாயகன் படத்தோடு போட்டி போடும் அளவுக்கு தன்னை ஒரு பெரிய ஆளாக சிவகார்த்திகேயன் கருதிக் கொண்டிருக்கிறார்.
இதைத்தொடர்ந்து ‘திமுக தலைவர் கருணாநிதியை நம்பி நடிப்பை தொலைத்தார் வடிவேலு.. அதேபோல் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சை கேட்டு சிவகார்த்திகேயன் தனது சினிமா கெரியரை இழக்கப்போகிறார்.. ஆழ்ந்த வருத்தங்கள் என விஜய் ரசிகர்கள் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்த கருத்தை மறுக்கும் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் ‘வடிவேலு செய்ததை சிவகார்த்திகேயனோடு ஒப்பிட முடியாது.. சிவகார்த்திகேயன் படங்களை ரெட் ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் வெளியிடுவதாலேயே அவர் திமுக ஆதரவாளர் என்று சொல்ல முடியாது.. பராசக்தி படம் ஒரு தோல்விப் படமாக அமைந்தாலும் அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஒரு முக்கிய நடிகராக கோலிவுட்டில் நீடிப்பார்’ என சொல்லி வருகிறார்கள்.