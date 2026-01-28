அதிக சம்பளம் வாங்கினா பெரிய ஹீரோவா?!.. ரஜினி, விஜயை அட்டாக் பண்ணும் ராதாரவி...
எந்த நடிகர் அதிக சம்பளம் வாங்குகிறாரோ, எந்த நடிகரின் படம் அதிக வசூலை பெறுகிறதோ அவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார் என பொதுவாக சினிமா உலகில் சொல்வார்கள்.. இந்த கருத்தை பல வருடங்களுக்கு முன்பு ரஜினியே ஒரு விழாவில் பேசியிருக்கிறார்.. இந்நிலையில்தான் விஜய் ரசிகர்களுக்கும், ரஜினி ரசிகர்களுக்கும் இடையே கடந்த சில வருடங்களாகவே மோதல் நீடித்து வருகிறாது.
அதற்கு காரணம் என்னவெனில் ரஜினியை விட விஜய் அதிக சம்பளம் வாங்குகிறார், ரஜினி படங்களை விட விஜயின் படங்கள் அதிக வசூலை பெறுகிறது.. எனவே விஜய்தான் சூப்பர் ஸ்டார் என விஜயின் வாரிசு படம் வெளியானபோது பலரும் பேச தொடங்கினர்.. விஜயின் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி சரத்குமார் போன்ற நடிகர்களும் மேடையில் பேசினார்கள்.
இதையடுத்துதான் ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி காக்கா - கழுகு கதையை சொன்னார். அவர் விஜயைத்தான் சொல்கிறார் என நினைத்த விஜய் ரசிகர்கள் அதன்பின் ரஜினியை மிகவும் கோபமாகவும், மோசமாகவும் விமர்சிக்க துவங்கினர்.
இந்நிலையில்தான் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய நடிகர் ராதாரவி ‘எல்லோரும் சினிமாவில் சம்பாதிக்கலாம்.. கமலை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்கள் இங்கே இருக்காங்க.. ஆனால் அவங்க எல்லோரும் கமல் அளவுக்கு சினிமா கத்துக்கிட்டாங்களா?.. கமலுக்கு சினிமாவுல எல்லாம் தெரியும்?.. இன்னமும் கத்துகிட்டு இருக்கார்.. அவரை மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் வேற யாருமே கிடையாது’ என பேசியிருக்கிறார். இதையடுத்து ராதாரவி சொன்னது ரஜினி, விஜயைத்தான் என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.