  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. actor dhanush may join in admk soon
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (10:51 IST)

அதிமுகவில் இணைகிறாரா தனுஷ்?.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி போடும் கணக்கு!...

dhanush
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (10:54 IST)
google-news
அதிமுகவில் தனுஷ் இணையப்போகிறார் என்கிற செய்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை வைத்திருக்கும் தனுஷ் விரைவில் அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது பிறந்தநாள் விழாவில் தனுஷ் பேசிய பேச்சுதான்.

நாம் இப்படியே இருக்கக்கூடாது.. அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.. மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என அவர் பேசியிருந்தார். மேலும், தனது ரசிகர் மன்றங்களை அவர் தற்போது நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி எல்லா மாவட்டங்களிலும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அனேகமாக 2028ம் வருடம் அவர் கட்சியை துவங்கி 2031 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பார் என சொல்லப்படுகிறது.

ஒருபக்கம், அவரை அதிமுகவுக்கு இழுக்கும் முயற்சிகளும் நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பழனிச்சாமியும் அதற்கு ஓகே சொல்லிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. பழனிச்சாமியின் மகன் மிதுனும், தனுஷும் சந்தித்து சில முறை இதுபற்றி ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் ஒரு செய்தி உண்டு. அதிமுகவில் இணைப் பொதுச்செயலாளர் அல்லது இளைஞரணிச் செயலாளர் பொறுப்பு கொடுப்பது பற்றியும் ஆலோசனை நடந்து வருகிறதாம்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜியோ ஐபிஓ.. போட்டி போட்டு வாங்க காத்திருக்கும் நிறுவனங்கள்.. வெளிநாட்டிலும் வரவேற்பு..

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது.

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!சென்னையில் நேற்று மழையின் தீவிரம் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் இருந்தது பிரபல வானிலை பதிவர் 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' கணித்துள்ளார். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சென்னைக்கு மிக அருகில் நிலவுவதால், பிரதான மழை மேகங்களின் இணைப்புப் பகுதி சென்னைக்கு வடக்கே, அதாவது தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...பாலிவுட்ட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் உள்ள ஒரு கால்பந்து மைதானத்திற்கு வந்துவிட்டு வீட்டிற்கு காரில் புறப்பட்டபோது பைக்கில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் அவரின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தலைக்கு மேலே இருந்த சிலுவை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.