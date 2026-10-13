அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் 6 பேரின் ராஜினாமா வழக்கு.. இன்று தீர்ப்பு...
அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் 6 பேரின் ராஜினாமாவை ஏற்று சட்டப்பேரவை தலைவர் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று காலை தீர்ப்பளிக்கிறது.
தகுதிநீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்த நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களான மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகிய 6 பேர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர்.
இந்த ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டார். இருப்பினும், நிலுவையில் உள்ள தகுதிநீக்க நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ளாமல் ராஜினாமாவை ஏற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் தலைவர் எம்.எல்.ரவி ஆகியோர் தனித்தனியாக மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இன்று காலை தனது முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கவுள்ளது.
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த தீர்ப்பு, பேரவை தலைவரின் அதிகார வரம்பு மற்றும் எம்எல்ஏ-க்களின் தகுதிநீக்க நடைமுறைகள் குறித்து முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.