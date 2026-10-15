  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Dinamalar and Kalaikkathir Publish News Against Me: Edappadi Palaniswami
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (12:09 IST)

தினமலர் உள்பட சில பத்திரிகைகள் எனக்கு எதிராக எழுதி வருகிறது.. எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி..

எடப்பாடி பழனிசாமி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (12:09 IST)
google-news
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் நடைபெற்ற அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தினமலர் மற்றும் காலைக்கதிர் நாளிதழ்கள் தனக்கு எதிராகவே தொடர்ந்து செய்தி வெளியிட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
2017-ஆம் ஆண்டில் தான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதலே தன்னை விமர்சித்து செய்தி வெளியிட்டு வருவதாகவும், தன்னைப்பற்றி என்ன எழுதினாலும் தனக்குக்கவலை இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், கிளை கழகத்தில் இருந்து உழைத்து மேலே வந்தவன் தான் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
சேலம் மாவட்ட எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் தவெக தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக எழுப்பிய கேள்விக்கு கோபமடைந்த அவர், "இப்படி குண்டை தூக்கிப் போடாதீர்கள், நாங்கள் ஒன்றாக இருப்பது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா?" என்று செய்தியாளர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினார். 
 
அதிமுகவில் யாருக்கும் அந்த எண்ணம் கிடையாது என்றும், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ராகுல் காந்தியின் போராட்டம்.. சொந்த கட்சியை விட அடுத்த கட்சிகளின் ஆதரவு அதிகமா?

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்லையை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஒரு பெண்மணி தமக்குத் தொலைபேசி மூலம் எச்சரித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...மும்பையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையரை எதிர்த்து 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கானும் தனது காதலியுடன் கலந்துகொண்டார். இப்போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் இம்ரான்கானுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியர் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல.

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?அக்டோபர் மாதம் வரை சுட்டெரித்து வந்த வெயில் தற்போது ஓய்வெடுத்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையத்தின் அறிக்கையின்படி இன்று முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வரவிருக்கும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் நிலவும் கடும் வெயில் மற்றும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த கேபிட்டல் லேண்ட் நிறுவனம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 46 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட தரவு மையத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங் ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர். இந்த திறப்பு விழாவின் போது, இருவரும் இணைந்து அன்னாசி பழங்களை தரையில் உருட்டிவிட்ட நிகழ்வு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.