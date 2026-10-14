  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cv shanmugam meeting to change admk head
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (13:28 IST)

28 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவு!.. பழனிச்சாமிக்கு ஆப்பு!.. மூவரணி போடும் பிளான்!...

shanmugam
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (13:30 IST)
google-news
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்ற ஆட்சி அமைத்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக மூன்றாம் இடத்தை பெற்றது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தல், 2024 பாராளுமன்ற தேர்தல், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் என அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்ததால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமை மீது அதிருப்தி கொண்ட சிவி சண்முகம், எஸ்.பி வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன், தங்கமணி உள்ளிட்ட 25 எம்.எல்.ஏக்கள் தனி ஆவர்த்தனம் செய்யத் தொடங்கினர். செய்தியாளர்களை சந்தித்து  திமுகவின் ஆதரவுடன் பழனிச்சாமி ஆட்சியமைக்க முயன்றார் என சிவி சண்முகம் பரபரப்பு குற்றம் சாட்டினார்.

அதோடு அந்த 25 எம்.எல்.ஏக்களும் சட்டசபையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அதோடு அவர்களில் 7 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவிலும் இணைந்து விட்டனர். அதில் இரண்டு தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று அதில் தவெக வேட்பாளர்களே வெற்றி பெற்றனர்.

இடைத்தேர்தலிலும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்தை பெற்றது. இதையடுத்து எஸ்.பி வேலுமணி, சிவி சண்முக,ம் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் கடந்த சில நாட்களாகவே ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள். அதில், தவெகவுகு ஆதரவு அளிப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாம்.  சட்டப்படி தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்க மூன்றில் இரண்டு பங்கு எம்.எல்.ஏக்கள் வேண்டும். அதிமுகவுக்கு தற்போது 41 எம்.எல்.ஏக்கள் இருப்பதால் 28 பேருடைய ஆதரவு பெறுவதற்கான முயற்சி நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதோடு அதிமுக தலைமையையும் மாற்றும் முயற்சியிலும் அவர்கள் இறங்கியிருக்கிறார்களாம்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கோவில்களுக்குள் செல்போனை எடுத்து செல்லலாம்.. ஆனால்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை முக்கிய உத்தரவு..

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்லையை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஒரு பெண்மணி தமக்குத் தொலைபேசி மூலம் எச்சரித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...மும்பையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையரை எதிர்த்து 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கானும் தனது காதலியுடன் கலந்துகொண்டார். இப்போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் இம்ரான்கானுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியர் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல.

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?அக்டோபர் மாதம் வரை சுட்டெரித்து வந்த வெயில் தற்போது ஓய்வெடுத்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையத்தின் அறிக்கையின்படி இன்று முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வரவிருக்கும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் நிலவும் கடும் வெயில் மற்றும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த கேபிட்டல் லேண்ட் நிறுவனம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 46 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட தரவு மையத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங் ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர். இந்த திறப்பு விழாவின் போது, இருவரும் இணைந்து அன்னாசி பழங்களை தரையில் உருட்டிவிட்ட நிகழ்வு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.