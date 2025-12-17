அண்ணாமலை கம்முனு இருக்கணும்.. தலைவருக்கு தெரியும்!.. தவெக பதிலடி!...
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக மாறிவிட்டாலும் அவர் இன்னும் முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறவில்லை. அதாவது தமிழகத்தில் நடக்கும் எல்லா முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கும் அவர் கருத்து தெரிவிப்பது இல்லை.
சமீபத்தில் திருப்பரங்குன்ற மலை உச்சியில் ஓரிடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து முன்னணி கட்சியினரும், பாஜகவினரும் முயற்சி செய்தார்கள். நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு சார்பாக தீர்ப்பை சொன்னாலும், தமிழக அரசு அதை தடுக்க முயற்சி செய்ய அங்கு களேபரமானது. தற்போது இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. அதைபற்றி எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் கருத்து சொன்ன நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் எதுவும் சொல்லவில்லை.
இதுபற்றி நேற்று தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது ‘கம்முனு இருக்க வேண்டிய இடத்தில் கம்முனு இருக்கணும் என விஜய்தான் சொன்னார்.. அவர் எதற்கும் வாயை திறந்து பேசுவதில்லை.. சரி என்றால் சரி என்று சொல்ல வேண்டும்.. இல்லையென்ன்றால் தப்பு என சொல்ல வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு எந்த கருத்தும் தெரிவிக்காமல் இருக்கிறார்.. புதுச்சேரி பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் அங்கு ஒரு எம்.எல்.ஏ சிறுபான்மையினர் என்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை என்று பேசியிருந்தார். அந்த சிறுபான்மையினருக்காக பேசியவர் இங்கே பெரும்பான்மையினருக்காக பேச மறுக்கிறார்’ என்றெல்லாம் பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தவெக மாநில பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ் ‘எங்கள் தலைவர் விஜய் சொன்ன வசனம் யாருக்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையோ அண்ணாமலைக்கு பொருந்தும். அவர் கம்முனு இருக்க வேண்டிய இடத்தில் கம்முனு இருந்திருந்தால் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்திருப்பார்.. எங்க கட்சித் தலைவர் எப்ப எது பேசணும்னு அவர் சொல்லத் தேவையில்லை. தலைவருக்கு தெரியும்’ என்று பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.