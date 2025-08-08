வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (10:58 IST)

இந்தியாவுடன் பல ஆண்டுகள் கட்டமைத்த உறவு பாதிப்படைய வாய்ப்பு; டிரம்ப்பை எச்சரிக்கும் அமெரிக்க செனட்டர்

அமெரிக்கா விதித்துள்ள வரி காரணமாக, இந்தியாவுடனான உறவு பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அமெரிக்க செனட்டர் அதிபர் டிரம்ப்புக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்திய இறக்குமதிகள் மீது 50% வரி விதித்த டிரம்ப்பின் முடிவுக்கு அமெரிக்காவின் பல தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
இது குறித்து அமெரிக்க செனட்டர்  தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "இந்த பிடிவாதமான வரி விதிப்பு, அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகக் கவனமாக உருவாக்கப்பட்ட வலுவான உறவைப் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார். 
 
மேலும், இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே ஆழமான பொருளாதார உறவுகள் இருப்பதாகவும், இரு தரப்புக்கும் மரியாதை அளிக்கும் வகையில் இந்தப் பிரச்சினை உடனடியாகத் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
 
Edited by Mahendran

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் இதற்கு மாற்று வழிகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததால், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் தீவிர சிகிச்சைக்காக ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்க்கு இருப்பிட சான்றிதழ் கேட்டு பீகாரில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?இன்று பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் சரிவுடன் தொடங்கியிருந்தாலும், நேற்று நடந்ததை போன்றதொரு மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா என்று முதலீட்டாளர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 70 ரூபாயும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 560 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது. இது நகை வாங்க திட்டமிட்டவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com