சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் மாசம் ஒரு கோடி!.. இன்ஸ்டாகிராமில் கலக்கும் இளம்பெண்...
இப்போதெல்லாம் டிவி சீரியல் நடிகைகள், யுடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலங்கள், மார்க்கெட் இல்லாத சினிமா நடிகைகள் இன்ஸ்டாகிராம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலம் மாதம் பல லட்சங்களை சம்பாதித்து வருகிறார்கள்.
மாதம் குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்தினால் அவர்களின் புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் பார்க்க முடியும். சற்று கவர்ச்சியான உடைகளை அணிந்து போஸ் கொடுத்து வீடியோ வெளியிடுவார்கள். இதை பார்ப்பதற்கென ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், கேரளாவைச் சேர்ந்த அஷ்வானி என்கிற இளம்பெண் Instagram Subscription மூலம் மாதம் ரூ.85 லட்சம் வருமானம் ஈட்டி வருகிறார்.
இவர் பதிவில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பார்க்க 21.4 ஆயிரம் பேர் மாதம் ரூ.399 பணம் செலுத்தி சந்தாதாரர்களாக சேர்ந்துள்ளனர். ஏற்கனவே 28.3 ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் மூலம் மாதம் ஒரு கோடிக்கும் மேல் வருமானம் ஈட்டிய அஷ்வானி கடந்த வருடம் மட்டும் ரூ.51 லட்சம் வரி கட்டியிருக்கிறாராம்.
இந்நிலையில்தான், கேரளாவைச் சேர்ந்த அஷ்வானி என்கிற இளம்பெண் Instagram Subscription மூலம் மாதம் ரூ.85 லட்சம் வருமானம் ஈட்டி வருகிறார்.
இவர் பதிவில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பார்க்க 21.4 ஆயிரம் பேர் மாதம் ரூ.399 பணம் செலுத்தி சந்தாதாரர்களாக சேர்ந்துள்ளனர். ஏற்கனவே 28.3 ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் மூலம் மாதம் ஒரு கோடிக்கும் மேல் வருமானம் ஈட்டிய அஷ்வானி கடந்த வருடம் மட்டும் ரூ.51 லட்சம் வரி கட்டியிருக்கிறாராம்.