வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (08:16 IST)

இந்தியாவுக்கு கூடுதல் வரி விதிப்பது அநியாயம்: அமெரிக்காவுக்கு சீனா கண்டனம்..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்திய இறக்குமதிகள் மீது 50% வரி விதித்துள்ளதற்கு சீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், சீனாவின் இந்த நடவடிக்கை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்தியாவுக்கான சீனத் தூதர் தனது சமூக வலைதளத்தில், "மற்ற நாடுகளை அடக்குவதற்கு வர்த்தக வரியை ஒரு ஆயுதமாக அமெரிக்கா பயன்படுத்துவது உலக வர்த்தக அமைப்பின் விதிகளை மீறுகிறது. இது மக்களிடையே வெறுப்பை ஏற்படுத்தும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். 
 
அமெரிக்கா தனது இந்த வரி விதிப்பை நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் பல விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் சீனா எச்சரித்துள்ளது. 
 
இந்தியப் பிரதமர் மோடி விரைவில் சீனாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் நிலையில், இரு நாட்டு தலைவர்களும் அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவை கண்டித்து சீனா வெளியிட்டிருக்கும் கருத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Edited by Siva

சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!

சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு விலைகளில் கிடைக்கும் இந்த புதிய கியூ சீரிஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ‘சவுண்ட் என்ஜின்’ மூலம், இசைக்கப்படும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ப, நிகழ்நேரத்தில் ஆடியோவை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தங்கப்புதையல் கண்டுபிடிப்பு! பல லட்சம் டன்கள் என தகவல்..!

இந்தியாவில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தங்கப்புதையல் கண்டுபிடிப்பு! பல லட்சம் டன்கள் என தகவல்..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கணிசமான அளவு தங்க இருப்புகள், தாமிரம் மற்றும் பிற கனிமங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவுக்கான ஜாக்பாட் என்று வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

டி.சி.எஸ். இன்ப அதிர்ச்சி.. 80% ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு என அறிவிப்பு..!

டி.சி.எஸ். இன்ப அதிர்ச்சி.. 80% ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு என அறிவிப்பு..!இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் தனது ஊழியர்களில் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அறிவித்துள்ளது. சி3ஏ மற்றும் அதற்கு சமமான பதவிகளில் உள்ள தகுதியுடைய அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட 80% பணியாளர்களுக்கு செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் ஊதிய உயர்வு அமலுக்கு வரும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!கர்நாடகாவில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் தகுதியற்றவர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தகுதியானவர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டிய நிலையில், கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அவருக்கு கடுமையான தொனியில் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அந்த விவகாரத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடங்குவதற்காக, பிரமாண பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்யுமாறு அந்த கடிதத்தில் ராகுல் காந்தியை கேட்டு கொண்டுள்ளார்.

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், தி.மு.க. ஆதரவுடன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆன பிறகு, இன்று திடீரென பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

