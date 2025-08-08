வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (10:46 IST)

காலம் மாறும்.. அப்போ உங்களுக்கு தண்டனை நிச்சயம்! - தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு ராகுல் எச்சரிக்கை!

Rahul

மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா என பல மாநில தேர்தல்களில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டதாக கூறியுள்ள ராகுல்காந்தி தப்பு செய்தவர்களுக்கு தண்டனை நிச்சயம் என எச்சரித்துள்ளார்.

 

சமீபமாக நடந்த பல மாநில சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவை வெற்றிபெற வைப்பதற்காக பல்வேறு மோசடிகளை செய்துள்ளதாக ராகுல்காந்தி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை நேற்று வெளியிட்டார். பல பகுதிகளில் முறைகேடாக போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் வாக்காளர் பட்டியலை காட்டி பேசினார்.

 

இந்நிலையில் ராகுல்காந்தி ஆதாரம் இல்லாமல் தேர்தல் ஆணையம் மீது பழி சுமத்துவதாகவும், அவர் சம்பந்தப்பட்ட ஆதாரங்களை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.

 

அதை தொடர்ந்து இன்று எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோவுடன் பதிவிட்டுள்ள ராகுல்காந்தி “வாக்கு திருட்டு என்பது வெறும் தேர்தல் மோசடி மட்டுமல்ல, அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான ஒரு பெரிய துரோகமாகும். நாட்டின் குற்றவாளிகள் இதைக் கேட்கட்டும் - காலம் மாறும், தண்டனை நிச்சயமாக வழங்கப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!

டிரம்ப் வரிவிதிப்பை நாங்கள் சமாளித்து கொள்வோம்: திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்கள்..!இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் இதற்கு மாற்று வழிகளை தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

இல. கணேசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு... சென்னை மருத்துவமனையில் அனுமதி..!நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னையில் உள்ள தனது வீட்டில் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததால், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் தீவிர சிகிச்சைக்காக ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!

ட்ரம்ப்க்கு இந்தியாவில் இருப்பிடச் சான்று! போலி ஆதாருடன் விண்ணப்பம் பதிவு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்க்கு இருப்பிட சான்றிதழ் கேட்டு பீகாரில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?

பங்குச்சந்தை இன்றும் சரிவு.. ஆனால் நேற்று நடந்த மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா?இன்று பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் சரிவுடன் தொடங்கியிருந்தாலும், நேற்று நடந்ததை போன்றதொரு மேஜிக் இன்றும் நடக்குமா என்று முதலீட்டாளர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!

மீண்டும் உச்சம் செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 70 ரூபாயும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 560 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ளது. இது நகை வாங்க திட்டமிட்டவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com