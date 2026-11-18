திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்திருவிழா.. 3,000 பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி.. தமிழக அரசு...
உலகப் புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா நவம்பர் 12 முதல் 28 வரை கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.
வரும் நவம்பர் 24-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பரணி தீபம் மற்றும் மகா தீபத்தை பக்தர்கள் நேரில் தரிசிக்க இம்முறை தமிழ்நாடு அரசு இலவச அனுமதியை அறிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ள மொத்தம் 3,000 பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படவுள்ளது. இதில் பரணி தீபத்திற்கு 1,000 சீட்டுகளும், மகா தீபத்திற்கு 2,000 சீட்டுகளும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கப்பட உள்ளன.
இதற்கான இணையதள முன்பதிவு இன்று காலை முதல் தொடங்கியுள்ளது. பக்தர்கள் கோயில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். வரும் 20ஆம் தேதி மாலை 3 மணி வரை முன்பதிவு செய்யும் தளம் திறந்திருக்கும். அன்றைய தினம் மாலை 4 மணிக்கு கணினி வழி தானியங்கி குலுக்கல் மூலம் தகுதியான பக்தர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவர்களின் தொலைபேசி எண்ணிற்கு மின்னணு நுழைவுச்சீட்டுக்கான இணைப்பு அனுப்பப்படும்.
இந்த சிறப்பு ஏற்பாடு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொள்ளும் விழாவில் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கவும், நேர்மையான முறையில் தரிசனம் வழங்கவும் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.