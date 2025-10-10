வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (16:08 IST)

திடீரென மனம் மாறிய டிரம்ப்.. இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துகளுக்கு வரி இல்லை..!

திடீரென மனம் மாறிய டிரம்ப்.. இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துகளுக்கு வரி இல்லை..!
அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் Generic மருந்துகளின் மீது வரி விதிக்கும் திட்டத்தை டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் கைவிட்டுள்ளதாக 'தி வாஷிங்டன் போஸ்ட்' தெரிவித்துள்ளது. இந்த முடிவு, அமெரிக்க நுகர்வோருக்கும், அமெரிக்கச் சந்தைக்கு அதிக மருந்துகளை வழங்கும் இந்திய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கும் பெரிய நிவாரணமாகும்.
 
அமெரிக்க மருந்து இறக்குமதியில் 47 சதவீதம் இந்தியாவிலிருந்து விநியோகிக்கப்படுகிறது. Generic மருந்துகளுக்கு வரி விதித்தால் அமெரிக்காவில் விலை உயர்வு மற்றும் மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்று டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் கொள்கை குழு உறுப்பினர்கள் வாதிட்டதால் இந்தத் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.
 
மேலும், இந்தியா போன்ற நாடுகளில் மலிவாக உற்பத்தி செய்யப்படும் இந்த மருந்துகளுக்கு அதிக வரி விதித்தாலும், அமெரிக்காவில் உற்பத்தி செய்வது லாபகரமாக இருக்காது என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
 
இந்திய நிறுவனங்கள் ஆண்டுதோறும் சுமார் $20 பில்லியன் மதிப்புள்ள Generic மருந்துகளை அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றன. இந்த சலுகை, பிராண்டட் மருந்துகளுக்கு குறைந்த விலையில் மாற்றுகளை வழங்கும் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியாகும்.
 
Edited by Siva
 

2 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்..!

2 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்..!தமிழகத்தில் இன்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கும், நாளை நீலகிரி மாவட்டத்திற்கும் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து கொலை செய்து உடலை துண்டாக்கிய 3 பேர் கைது..!

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து கொலை செய்து உடலை துண்டாக்கிய 3 பேர் கைது..!தெலங்கானா மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தில், 40 வயது ரியல் எஸ்டேட் தரகரை கொன்று, அவரது உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிய கொடூக் குற்றத்திற்காக, ஒரு பெண் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கணவருக்கு கிட்னி கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றிய மனைவி.. வாழும் பார்வதி தேவி என புகழ்ந்த கணவர்..!

கணவருக்கு கிட்னி கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றிய மனைவி.. வாழும் பார்வதி தேவி என புகழ்ந்த கணவர்..!கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக கொண்டாடப்படும் கார்வா சவுத் பண்டிகையின் உணர்வை மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிரியா என்ற பெண் ஒரு உயிர் கொடுக்கும் செயலாக மாற்றியுள்ளார். ராஜ்கரை சேர்ந்த அவரது கணவர் புருஷோத்தம், என்பவருக்கு இரு சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்த நிலையில், உடனடியாக மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்பட்டது.

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத், தீவிர வலதுசாரி அமைப்பான தெஹ்ரீக்-இ-லப்பை பாகிஸ்தானின் பேரணியால் பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளது. காசாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க தூதரகத்தை நோக்கி லட்சக்கணக்கான டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் பேரணி நடத்த முயன்றதை தொடர்ந்து இந்த நிலை ஏற்பட்டது.

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு டிரம்புக்கு இல்லை.. பரிசை தட்டி சென்ற வெனின்சுலா பெண்..

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு டிரம்புக்கு இல்லை.. பரிசை தட்டி சென்ற வெனின்சுலா பெண்..வெனிசுலாவின் முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராடி வரும் மரியா கொரினா மச்சாடோவு என்பவருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் அமைதி பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், இந்தப் பரிசை வெல்ல ஆர்வத்துடன் இருந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்கி நோபல் குழு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com