வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (11:12 IST)

$100,000 மட்டுமல்ல. எச்-1பி விசா திட்டத்தில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதித்த டிரம்ப்..!
அமெரிக்காவில் எச்-1பி விசா திட்டத்தில் பெரும் மாற்றங்களை கொண்டுவர டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் கட்டணத்தை $100,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்த செய்திகளுக்கு பிறகு, தற்போது விசா பயன்பாடு மற்றும் தகுதிகள் மீதான கூடுதல் குடியேற்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை முன்மொழிந்துள்ளது.
 
இந்தச் சீர்திருத்தங்கள், திட்டத்தின் ஒருமைப்பாட்டை மேம்படுத்தவும், அமெரிக்க தொழிலாளர்களின் ஊதியங்களை பாதுகாக்கவும் நோக்கம் கொண்டுள்ளன. 
 
புதிய கட்டுப்பாட்டின்படி வருடாந்திர விசா உச்சவரம்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் தகுதிகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படலாம். இது பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் லாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களை பாதிக்கலாம்.
 
விதிமுறைகளை மீறியுள்ள முதலாளிகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு வேலைவாய்ப்புகள் மீதான மேற்பார்வை அதிகரிக்கப்படும்.
 
எச்-1பி விசா, அதிகத் திறன் கொண்ட வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு அமெரிக்காவில் நீண்ட கால பணிக்கு இன்றியமையாதது. 2023-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விசாக்களில் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி பேர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்த மாற்றங்கள் அமெரிக்காவில் பணியாற்ற விரும்பும் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விதி மாற்றங்கள் டிசம்பர் 2025-ல் வெளியிடப்படலாம்.
 
Edited by Mahendran

நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!நேபாளத்தில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு Gen Z இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக, அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!உலகப் புகழ்பெற்ற நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான பரிசுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன.

தொடர் ஏற்றத்திற்கு பின் குறைந்தது தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தொடர் ஏற்றத்திற்கு பின் குறைந்தது தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்திற்கு சென்றது. ஒரு கிராம் ரூபாய் 11,000-க்கும் அதிகமாகவும், ஒரு சவரன் ரூபாய் 91,000-க்கும் அதிகமாகவும் விற்பனையானதை நாம் பார்த்தோம்.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு!

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு!தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் கடலோர பகுதியில் இன்று காலை ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.3 ஆக பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: தவெகவின் இன்னொரு மாவட்ட செயலாளர் கைது..!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: தவெகவின் இன்னொரு மாவட்ட செயலாளர் கைது..!கரூரில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்தியபோது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

